Інформація щодо ціни JunkCoin Doge Real Name (JUNKCOIN) (USD)

Діапазон зміни цін за 24 години: $ 0 $ 0 $ 0 Мін. за 24 год $ 0 $ 0 $ 0 Макс. за 24 год Мін. за 24 год $ 0$ 0 $ 0 Макс. за 24 год $ 0$ 0 $ 0 Рекордний максимум $ 0$ 0 $ 0 Найнижча ціна $ 0$ 0 $ 0 Зміна ціни (за 1 год) +0,29% Зміна ціни (1 дн.) +19,69% Зміна ціни (за 7 дн.) -3,93% Зміна ціни (за 7 дн.) -3,93%

Актуальна ціна JunkCoin Doge Real Name (JUNKCOIN) становить --. За останні 24 години JUNKCOIN торгувався між мінімумом у $ 0 і максимумом у $ 0, що демонструє активну волатильність ринку. Історичний максимум JUNKCOIN становить $ 0, тоді як його історичний мінімум — $ 0.

Що стосується короткострокових результатів, то JUNKCOIN змінився на +0,29% за останню годину, +19,69% за 24 години та на -3,93% за останні 7 днів. Це надає вам швидкий огляд останніх цінових тенденцій та динаміки ринку на MEXC.

Ринкова інформація щодо JunkCoin Doge Real Name (JUNKCOIN)

Ринкова капіталізація $ 127,28K$ 127,28K $ 127,28K Обсяг (за 24 год) ---- -- Повністю розведена ринкова капіталізація $ 127,28K$ 127,28K $ 127,28K Циркуляційне постачання 947,93M 947,93M 947,93M Загальна пропозиція 947 933 834,826492 947 933 834,826492 947 933 834,826492

Поточна ринкова капіталізація JunkCoin Doge Real Name — $ 127,28K, з обсягом торгівлі за 24 години у --. Циркуляційна пропозиція JUNKCOIN — 947,93M, зі загальною пропозицією 947933834.826492. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 127,28K.