Сьогоднішня ціна Junkcoin (JKC)

Поточна ціна Junkcoin (JKC) сьогодні становить 0.0975 USD з ринковою капіталізацією $ 1.34M USD. Ціна JKC до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Junkcoin:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 167.49K USD

- зміна ціни Junkcoin протягом дня — -0.79%

- циркуляційна пропозиція – 13.77M USD

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