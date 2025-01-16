Сьогоднішня ціна Junior (JUNIOR)

Поточна ціна Junior (JUNIOR) сьогодні становить 0.00170337 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна JUNIOR до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Junior:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 298.07 USD

- зміна ціни Junior протягом дня — +7.24%

- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD

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