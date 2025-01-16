Ціна Junior (JUNIOR)
Поточна ціна Junior (JUNIOR) сьогодні становить 0.00170337 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна JUNIOR до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Junior:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 298.07 USD
- зміна ціни Junior протягом дня — +7.24%
- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Junior до USD становила $ +0.00011499.
За останні 30 днів зміна ціни Junior до USD становила $ -0.0005411052.
За останні 60 днів зміна ціни Junior до USD становила $ -0.0009183237.
За останні 90 днів зміна ціни Junior до USD становила $ -0.0010974414610131012.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ +0.00011499
|+7.24%
|30 днів
|$ -0.0005411052
|-31.76%
|60 днів
|$ -0.0009183237
|-53.91%
|90 днів
|$ -0.0010974414610131012
|-39.18%
Останній аналіз цін Junior: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
-1.39%
+7.24%
-2.91%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
Junior is the official politifi coin for Robert F. Kennedy Jr. in his presidential bid. Junior has no utility but is categorized as a politifi token meant to drive attention, awareness, and funding for the RFK campaign. 1% of all buys and sells will be taxed and proceeds will go to a corporation that will direct all funds to a SuperPAC supporting RFK Jr’s bid for President and to Children’s Health Defense Charity.
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