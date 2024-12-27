Сьогоднішня ціна JungleDoge (JUNGLE)

Поточна ціна JungleDoge (JUNGLE) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 703.01K USD. Ціна JUNGLE до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності JungleDoge:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 8.80M USD

- зміна ціни JungleDoge протягом дня — -0.14%

- циркуляційна пропозиція – 100.00B USD

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