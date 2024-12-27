Ціна JungleDoge (JUNGLE)
Поточна ціна JungleDoge (JUNGLE) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 703.01K USD. Ціна JUNGLE до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності JungleDoge:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 8.80M USD
- зміна ціни JungleDoge протягом дня — -0.14%
- циркуляційна пропозиція – 100.00B USD
Отримуйте оновлення цін JUNGLE до USD у реальному часі на MEXC. Будьте в курсі останніх даних і аналізу ринку, що необхідно для прийняття розумних торговельних рішень на швидкоплинному ринку криптовалют. MEXC — це ваша платформа для отримання точної інформації про ціни JUNGLE.
Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни JungleDoge до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни JungleDoge до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни JungleDoge до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни JungleDoge до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|-0.14%
|30 днів
|$ 0
|+133.24%
|60 днів
|$ 0
|+151.40%
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін JungleDoge: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
+1.03%
-0.14%
-27.82%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
Free, Brutal, Wiggled. DA DOGE LIVES IN JUNGLE. DA DOGE BLOWS DARTS.
MEXC ─ це провідна криптовалютна біржа, якій довіряють понад 10 мільйонів користувачів по всьому світу. Біржа відома найбільшим вибором токенів, найшвидшим лістингом токенів і найнижчими комісіями за торгівлю на ринку. Приєднуйтесь до MEXC вже зараз, щоб відчути першокласну ліквідність та найконкурентніші комісії на ринку!
Ціни на криптовалюту піддаються високим ринковим ризикам і нестабільності цін. Ви повинні інвестувати в проєкти та продукти, з якими ви знайомі та де ви розумієте пов’язані з цим ризики. Вам слід уважно розглянути свій інвестиційний досвід, фінансову ситуацію, інвестиційні цілі та толерантність до ризику та проконсультуватися з незалежним фінансовим консультантом перед здійсненням будь-яких інвестицій. Цей матеріал не слід розглядати як фінансову пораду. Минулі результати не є надійним індикатором майбутніх результатів. Вартість ваших інвестицій може як зменшуватися, так і зростати, і ви можете не повернути суму, яку інвестували. Ви несете повну відповідальність за свої інвестиційні рішення. MEXC не несе відповідальності за будь-які збитки, які ви можете понести. Для отримання додаткової інформації зверніться до наших Умов використання та Попередження про ризики. Будь ласка, також зауважте, що представлені тут дані, які стосуються вищезгаданої криптовалюти (наприклад, її поточна ціна в реальному часі), базуються на сторонніх джерелах. Вони надаються вам на умовах «як є» та лише з інформаційною метою, без будь-яких заяв або гарантій. Посилання на сайти третіх осіб також не контролюються MEXC. MEXC не несе відповідальності за надійність і точність таких сторонніх сайтів та їх вмісту.
|1 JUNGLE до AUD
A$--
|1 JUNGLE до GBP
￡--
|1 JUNGLE до EUR
€--
|1 JUNGLE до USD
$--
|1 JUNGLE до MYR
RM--
|1 JUNGLE до TRY
₺--
|1 JUNGLE до JPY
¥--
|1 JUNGLE до RUB
₽--
|1 JUNGLE до INR
₹--
|1 JUNGLE до IDR
Rp--
|1 JUNGLE до PHP
₱--
|1 JUNGLE до EGP
￡E.--
|1 JUNGLE до BRL
R$--
|1 JUNGLE до CAD
C$--
|1 JUNGLE до BDT
৳--
|1 JUNGLE до NGN
₦--
|1 JUNGLE до UAH
₴--
|1 JUNGLE до VES
Bs--
|1 JUNGLE до PKR
Rs--
|1 JUNGLE до KZT
₸--
|1 JUNGLE до THB
฿--
|1 JUNGLE до TWD
NT$--
|1 JUNGLE до CHF
Fr--
|1 JUNGLE до HKD
HK$--
|1 JUNGLE до MAD
.د.م--