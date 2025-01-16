Сьогоднішня ціна Jungle Labz (JNGL)

Поточна ціна Jungle Labz (JNGL) сьогодні становить 0.094322 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна JNGL до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Jungle Labz:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 55.85K USD

- зміна ціни Jungle Labz протягом дня — -8.38%

- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD

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