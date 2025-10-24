Актуальна ціна jungle bay memes сьогодні становить 0 USD. Слідкуйте за оновленнями ціни JBM до USD у реальному часі, переглядайте онлайн-графіки, ринкову капіталізацію, обсяг за 24 години і багато іншого. Легко досліджуйте тенденцію ціни JBM на MEXC вже зараз.Актуальна ціна jungle bay memes сьогодні становить 0 USD. Слідкуйте за оновленнями ціни JBM до USD у реальному часі, переглядайте онлайн-графіки, ринкову капіталізацію, обсяг за 24 години і багато іншого. Легко досліджуйте тенденцію ціни JBM на MEXC вже зараз.

Ціна jungle bay memes (JBM)

Лістинг не пройдено

Актуальна ціна 1 JBM до USD:

--
----
+5,00%1D
mexc
USD
Графік ціни jungle bay memes (JBM) в реальному часі
Останнє оновлення сторінки: 2025-10-24 14:23:37 (UTC+8)

Інформація щодо ціни jungle bay memes (JBM) (USD)

Діапазон зміни цін за 24 години:
$ 0
$ 0$ 0
Мін. за 24 год
$ 0
$ 0$ 0
Макс. за 24 год

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

+0,24%

+5,05%

-4,46%

-4,46%

Актуальна ціна jungle bay memes (JBM) становить --. За останні 24 години JBM торгувався між мінімумом у $ 0 і максимумом у $ 0, що демонструє активну волатильність ринку. Історичний максимум JBM становить $ 0, тоді як його історичний мінімум — $ 0.

Що стосується короткострокових результатів, то JBM змінився на +0,24% за останню годину, +5,05% за 24 години та на -4,46% за останні 7 днів. Це надає вам швидкий огляд останніх цінових тенденцій та динаміки ринку на MEXC.

Ринкова інформація щодо jungle bay memes (JBM)

$ 234,95K
$ 234,95K$ 234,95K

--
----

$ 234,95K
$ 234,95K$ 234,95K

93,24B
93,24B 93,24B

93 243 552 077,89908
93 243 552 077,89908 93 243 552 077,89908

Поточна ринкова капіталізація jungle bay memes — $ 234,95K, з обсягом торгівлі за 24 години у --. Циркуляційна пропозиція JBM — 93,24B, зі загальною пропозицією 93243552077.89908. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 234,95K.

Історія ціни jungle bay memes (JBM) у USD

Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни jungle bay memes до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни jungle bay memes до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни jungle bay memes до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни jungle bay memes до USD становила $ 0.

ПеріодЗміна (USD)Зміна (%)
Сьогодні$ 0+5,05%
30 днів$ 0-12,73%
60 днів$ 0-40,82%
90 днів$ 0--

Що таке jungle bay memes (JBM)

Jungle Bay Memes ($JBM) is a community-owned token that emerged from a glitch in the Bankr bot — an accidental deployment triggered by a prompt intended to buy two meme tokens. Instead, the protocol spawned $JBM, seeded it with liquidity, and left the rest to fate.

Rather than scrap it, the Jungle Bay artist collective adopted the token as the memetic lifeblood of their ecosystem — a symbol of creative chaos, cultural coordination, and on-chain serendipity. Born from error, embraced with intent, $JBM now powers a growing movement on Base where memes aren’t just content — they’re currency.

No presale. No roadmap. No central team. Just a token, a moment, and a community that knew exactly what to do with both.

Origin thread: see Official Links below.

Ресурс jungle bay memes (JBM)

Офіційний вебсайт

Прогноз ціни jungle bay memes (USD)

Скільки коштуватиме jungle bay memes (JBM) у USD завтра, наступного тижня чи наступного місяця? Яка буде ціна ваших активів jungle bay memes (JBM) у 2025, 2026, 2027, 2028 роках — або навіть через 10 чи 20 років? Використовуйте наш інструмент прогнозування цін, щоб досліджувати як короткострокові, так і довгострокові прогнози щодо jungle bay memes.

Перегляньте прогноз ціни jungle bay memes вже зараз!

JBM до місцевих валют

Токеноміка jungle bay memes (JBM)

Розуміння токеноміки jungle bay memes (JBM) може надати більш глибоке розуміння його довгострокової цінності та потенціалу зростання. Від того, як розподіляються токени, до того, як управляється пропозиція, токеноміка розкриває основну структуру економіки проєкту. Дізнайтеся про розширену токеноміку токена JBM зараз!

Користувачі також запитують: інші запитання про jungle bay memes (JBM)

Скільки сьогодні коштує jungle bay memes (JBM)?
Актуальна ціна JBM у USD становить 0 USD та оновлюється в режимі реального часу з урахуванням останніх ринкових даних.
Яка поточна ціна JBM до USD?
Поточна ціна JBM до USD — $ 0. Перегляньте MEXC Конвертер для точної конвертації токенів.
Яка ринкова капіталізація jungle bay memes?
Ринкова капіталізація JBM — $ 234,95K USD. Ринкова капіталізація = поточна ціна × циркуляційна пропозиція. Вона вказує на загальну ринкову вартість токена та його рейтинг.
Яка циркуляційна пропозиція JBM?
Циркуляційна пропозиція JBM — 93,24B USD.
Якою була історична максимальна ціна (ATH) JBM?
JBM досяг історичної максимальної ціни у 0 USD.
Якою була історична мінімальна ціна (ATL) JBM?
Історична мінімальна ціна JBM становила 0 USD.
Який обсяг торгівлі JBM?
Актуальний обсяг торгівлі JBM за 24 години — -- USD.
Чи підніметься ціна JBM цього року?
JBM може зрости цього року залежно від ринкових умов та розвитку проєкту. Перегляньте прогноз ціни JBM для поглибленого аналізу.
Останнє оновлення сторінки: 2025-10-24 14:23:37 (UTC+8)

