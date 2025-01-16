Сьогоднішня ціна Jungle (JUNGLE)

Поточна ціна Jungle (JUNGLE) сьогодні становить 0.00917035 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна JUNGLE до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Jungle:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 57.33 USD

- зміна ціни Jungle протягом дня — +0.00%

- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD

Отримуйте оновлення цін JUNGLE до USD у реальному часі на MEXC. Будьте в курсі останніх даних і аналізу ринку, що необхідно для прийняття розумних торговельних рішень на швидкоплинному ринку криптовалют. MEXC — це ваша платформа для отримання точної інформації про ціни JUNGLE.