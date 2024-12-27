Ціна JumpToken (JMPT)
Поточна ціна JumpToken (JMPT) сьогодні становить 1.16 USD з ринковою капіталізацією $ 16.43M USD. Ціна JMPT до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності JumpToken:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 19.96K USD
- зміна ціни JumpToken протягом дня — +1.17%
- циркуляційна пропозиція – 14.17M USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни JumpToken до USD становила $ +0.0134356.
За останні 30 днів зміна ціни JumpToken до USD становила $ +0.0528623600.
За останні 60 днів зміна ціни JumpToken до USD становила $ +0.1147382680.
За останні 90 днів зміна ціни JumpToken до USD становила $ +0.0243789957897803.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ +0.0134356
|+1.17%
|30 днів
|$ +0.0528623600
|+4.56%
|60 днів
|$ +0.1147382680
|+9.89%
|90 днів
|$ +0.0243789957897803
|+2.15%
Останній аналіз цін JumpToken: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
+0.20%
+1.17%
+7.19%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
JumpToken (JMPT) is a crypto token created to fuel JumpTask – a gig economy-based marketplace that allows companies and organizations to make the most out of the collective skills possessed by a globally dispersed workforce. Using smart contract templates and crypto payments, JumpTask will revolutionize the industry of remote freelancing by decentralizing it and boosting its accessibility to everyone, including the unbanked. JumpToken (JMPT) is a utility token based on the Binance Smart Chain (BSC) technology which includes an open-source, blockchain-based distributed computing platform with cryptographically secure smart contracts stored in the BSC blockchain and fully capable of enforcing performance.
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