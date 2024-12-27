Сьогоднішня ціна JumpToken (JMPT)

Поточна ціна JumpToken (JMPT) сьогодні становить 1.16 USD з ринковою капіталізацією $ 16.43M USD. Ціна JMPT до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності JumpToken:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 19.96K USD

- зміна ціни JumpToken протягом дня — +1.17%

- циркуляційна пропозиція – 14.17M USD

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