Ціна JUMP the kangaroo (JUMP)
Поточна ціна JUMP the kangaroo (JUMP) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна JUMP до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності JUMP the kangaroo:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 137.44K USD
- зміна ціни JUMP the kangaroo протягом дня — --
- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни JUMP the kangaroo до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни JUMP the kangaroo до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни JUMP the kangaroo до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни JUMP the kangaroo до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|--
|30 днів
|$ 0
|0.00%
|60 днів
|$ 0
|--
|90 днів
|$ 0
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Останній аналіз цін JUMP the kangaroo: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
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0.00%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
JUMP is the first memecoin dedicated to the kangaroo. We chose this animal to symbolize its ability to leap over obstacles in its path, as well as its strength and determination to face challenges. With JUMP, we aim to compete with the leading memecoins in the category, namely dogs and cats. JUMP aims to bring members together around a shared passion for a memecoin. Through the kangaroo, they can identify themselves as strong and motivated individuals.
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