Токеноміка Jump Forever (JUMP4EVER)
Інформація Jump Forever (JUMP4EVER)
The classic jump game that has now become a blockchain game! $JUMP4EVER is a play2earn (P2E), free-to-play (F2P) and NFT game that promises endless fun and exciting rewards. With $JUMP4EVER, you can either play for free or use your NFT characters to earn even more rewards. The game's native token, $JUMP4EVER, is your ticket to enjoying a classic and addictive jump game. As a play2earn game, your in-game score is converted to $JUMP4EVER tokens, which you can use to level up your gameplay. But that's not all! $JUMP4EVER also offers in-game NFT characters that can help you increase your score and earn even more rewards. By purchasing these unique and valuable characters, you can enhance your gaming experience and earn more tokens in the process. At $JUMP4EVER, we pride ourselves on providing a fun and rewarding gaming experience for players of all levels. So whether you're a seasoned gamer or just starting, join us and experience the excitement of blockchain gaming today!
Токеноміка та аналіз ціни Jump Forever (JUMP4EVER)
Ознайомтеся з ключовими даними про токеноміку та ціну токена Jump Forever (JUMP4EVER), включаючи ринкову капіталізацію, деталі пропозиції, FDV та історію ціни. Отримайте уявлення про поточну вартість токена та його позицію на ринку одним поглядом.
Токеноміка Jump Forever (JUMP4EVER): пояснення ключових показників та варіанти використання
Розуміння токеноміки Jump Forever (JUMP4EVER) є важливим для аналізу його довгострокової цінності, стійкості та потенціалу.
Ключові показники та як вони розраховуються:
Загальна пропозиція:
Максимальна кількість токенів JUMP4EVER, які були або будуть коли-небудь створені.
Циркуляційна пропозиція:
Кількість токенів, доступних на ринку та які перебувають у вільному обігу серед користувачів.
Максимальна пропозиція:
Максимальна жорстка межа загальної кількості токенів JUMP4EVER, яка може існувати.
FDV (повністю розведена вартість):
Розраховується як поточна ціна × максимальна пропозиція, що дає прогноз загальної ринкової капіталізації, якщо всі токени знаходяться в обігу.
Рівень інфляції:
Показує, як швидко вводяться нові токени, що впливає на дефіцит і довгострокову динаміку цін.
Чому ці показники важливі для трейдерів?
Висока циркуляційна пропозиція = більша ліквідність.
Обмежена максимальна пропозиція + низька інфляція = потенціал для довгострокового зростання цін.
Прозорий розподіл токенів = краща довіра до проєкту та нижчий ризик централізованого контролю.
Висока FDV з низькою поточною ринковою капіталізацією = можливі сигнали переоцінки.
Тепер, коли ви розумієте токеноміку JUMP4EVER, досліджуйте ціну токена JUMP4EVER в реальному часі!
Прогноз ціни JUMP4EVER
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