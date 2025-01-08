Сьогоднішня ціна Jump Forever (JUMP4EVER)

Поточна ціна Jump Forever (JUMP4EVER) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 22.32K USD. Ціна JUMP4EVER до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Jump Forever:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 54.66K USD

- зміна ціни Jump Forever протягом дня — +106.17%

- циркуляційна пропозиція – 1.50T USD

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