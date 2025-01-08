Ціна Jump Forever (JUMP4EVER)
Поточна ціна Jump Forever (JUMP4EVER) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 22.32K USD. Ціна JUMP4EVER до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Jump Forever:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 54.66K USD
- зміна ціни Jump Forever протягом дня — +106.17%
- циркуляційна пропозиція – 1.50T USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Jump Forever до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни Jump Forever до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни Jump Forever до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни Jump Forever до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|+106.17%
|30 днів
|$ 0
|+182.86%
|60 днів
|$ 0
|+138.84%
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін Jump Forever: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
+3.70%
+106.17%
+190.26%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
The classic jump game that has now become a blockchain game! $JUMP4EVER is a play2earn (P2E), free-to-play (F2P) and NFT game that promises endless fun and exciting rewards. With $JUMP4EVER, you can either play for free or use your NFT characters to earn even more rewards. The game's native token, $JUMP4EVER, is your ticket to enjoying a classic and addictive jump game. As a play2earn game, your in-game score is converted to $JUMP4EVER tokens, which you can use to level up your gameplay. But that's not all! $JUMP4EVER also offers in-game NFT characters that can help you increase your score and earn even more rewards. By purchasing these unique and valuable characters, you can enhance your gaming experience and earn more tokens in the process. At $JUMP4EVER, we pride ourselves on providing a fun and rewarding gaming experience for players of all levels. So whether you're a seasoned gamer or just starting, join us and experience the excitement of blockchain gaming today!
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