Сьогоднішня ціна Jumoney (JUM)

Поточна ціна Jumoney (JUM) сьогодні становить 0.00105517 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна JUM до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Jumoney:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 67.03K USD

- зміна ціни Jumoney протягом дня — -2.05%

- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD

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