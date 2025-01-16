Ціна Jumoney (JUM)
Поточна ціна Jumoney (JUM) сьогодні становить 0.00105517 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна JUM до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Jumoney:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 67.03K USD
- зміна ціни Jumoney протягом дня — -2.05%
- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Jumoney до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни Jumoney до USD становила $ -0.0000263731.
За останні 60 днів зміна ціни Jumoney до USD становила $ -0.0004871778.
За останні 90 днів зміна ціни Jumoney до USD становила $ -0.003514804177357364.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|-2.05%
|30 днів
|$ -0.0000263731
|-2.49%
|60 днів
|$ -0.0004871778
|-46.17%
|90 днів
|$ -0.003514804177357364
|-76.91%
Останній аналіз цін Jumoney: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
-0.55%
-2.05%
+1.13%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
The ‘Pocket Gym project’ consists of 'Pocket Gym', a WEB3.0 well-being life-forming application service, and 'Jumoney', a reward token within the service. 'Pocket Gym' consists of a Q2E (Quest to Earn) structure in which rewards are given when it is achieved by providing quests related to overall life, such as eating habits and mental care, as well as exercise.
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