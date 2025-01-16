Ціна Jumbo Exchange (JUMBO)
Поточна ціна Jumbo Exchange (JUMBO) сьогодні становить 0.03314436 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна JUMBO до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Jumbo Exchange:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 206.30 USD
- зміна ціни Jumbo Exchange протягом дня — +4.65%
- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Jumbo Exchange до USD становила $ +0.00147172.
За останні 30 днів зміна ціни Jumbo Exchange до USD становила $ -0.0083300394.
За останні 60 днів зміна ціни Jumbo Exchange до USD становила $ -0.0046498918.
За останні 90 днів зміна ціни Jumbo Exchange до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ +0.00147172
|+4.65%
|30 днів
|$ -0.0083300394
|-25.13%
|60 днів
|$ -0.0046498918
|-14.02%
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін Jumbo Exchange: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
--
+4.65%
-14.96%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
Jumbo is designed to be the most user-friendly exchange that sets out to eliminate the common struggles people experience when navigating Decentralized Exchanges. Built natively on NEAR, Jumbo sets out to provide UX-friendly AMM DEX experience. Jumbo has a slew of QoL improvement features such as: - Jets Interface embedded visualizer for the best pools - Smart Pools Seamless transition of liquidty from one pool to another. - NFT Pool Rewards Additional rewards can be set up in Pools such as NFTs
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