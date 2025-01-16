Сьогоднішня ціна Jumbo Exchange (JUMBO)

Поточна ціна Jumbo Exchange (JUMBO) сьогодні становить 0.03314436 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна JUMBO до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Jumbo Exchange:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 206.30 USD

- зміна ціни Jumbo Exchange протягом дня — +4.65%

- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD

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