Сьогоднішня ціна Jumbo Blockchain (JNFTC)

Поточна ціна Jumbo Blockchain (JNFTC) сьогодні становить 15.24 USD з ринковою капіталізацією $ 8.64M USD. Ціна JNFTC до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Jumbo Blockchain:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 495.92K USD

- зміна ціни Jumbo Blockchain протягом дня — -5.76%

- циркуляційна пропозиція – 568.11K USD

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