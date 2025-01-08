Ціна Jumbo Blockchain (JNFTC)
Поточна ціна Jumbo Blockchain (JNFTC) сьогодні становить 15.24 USD з ринковою капіталізацією $ 8.64M USD. Ціна JNFTC до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Jumbo Blockchain:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 495.92K USD
- зміна ціни Jumbo Blockchain протягом дня — -5.76%
- циркуляційна пропозиція – 568.11K USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Jumbo Blockchain до USD становила $ -0.93217526160463.
За останні 30 днів зміна ціни Jumbo Blockchain до USD становила $ +6.9582776760.
За останні 60 днів зміна ціни Jumbo Blockchain до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни Jumbo Blockchain до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ -0.93217526160463
|-5.76%
|30 днів
|$ +6.9582776760
|+45.66%
|60 днів
|$ 0
|--
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін Jumbo Blockchain: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
+0.10%
-5.76%
+0.43%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
Jumbo Blockchain is a Layer 1 blockchain protocol designed to reshape the industry through its innovative Proof of Nexus (PoN) consensus mechanism. With unparalleled transaction speeds and block finality times of less than 300 milliseconds, it offers one of the fastest and most efficient blockchain solutions on the market. The platform ensures low transaction fees, making it a cost-effective option for businesses and individuals.
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