Сьогоднішня ціна JulSwap (JULD)

Поточна ціна JulSwap (JULD) сьогодні становить 0,00010171 USD з ринковою капіталізацією $ 60,23K USD. Ціна JULD до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності JulSwap:

- обсяг торгівлі за 24 год — -- USD

- зміна ціни JulSwap протягом дня — +81,59%

- циркуляційна пропозиція – 592,17M USD

Отримуйте оновлення цін JULD до USD у реальному часі на MEXC. Будьте в курсі останніх даних і аналізу ринку, що необхідно для прийняття розумних торговельних рішень на швидкоплинному ринку криптовалют. MEXC — це ваша платформа для отримання точної інформації про ціни JULD.