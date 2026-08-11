JuliaOS — це високопродуктивна опенсорс-операційна система для AI-агентів та роїв, створена для забезпечення наступної ери автономного програмного забезпечення у Web3. Розроблена з використанням мови програмування Julia, вона дозволяє реалізовувати в режимі реального часу крос-блокчейнове виконання інтелектуальних агентів для DeFi, торгівлі, управління тощо. JuliaOS є інфраструктурним шаром, де модульні агенти координуються подібно до роїв у природі, щоб вирішувати складні завдання без централізованого контролю.

Яка зараз ціна JuliaOS?

Живуча ціна JuliaOS (JOS) становить ₴ UAH. Ця оцінка в реальному часі оновлюється постійно і об'єднує ціни з основних світових бірж, щоб забезпечити точний ринковий курс.

Яким чином JuliaOS позиціонується на ринку?

Наразі JuliaOS займає #7278 місце у рейтингу, підтримуване ринковою капіталізацією ₴1856739.84753801600000. На цей рейтинг впливають глибина ліквідності, загальний попит інвесторів та обсяг токенів у обігу.

Який обсяг токенів у обігу JOS?

Обсяг токенів у обігу JOS становить 999361964.815254 токенів, що представляє кількість доступних на відкритому ринку. Ця цифра має важливе значення для визначення ринкової оцінки, дефіциту та динаміки довгострокової інфляції.

Який діапазон цін JuliaOS за останню добу?

За останню добу JuliaOS торгувався в діапазоні від ₴ (мінімум за 24 години) до ₴ (максимум за 24 години). Такий діапазон волатильності допомагає трейдерам оцінити короткостроковий імпульс та непередбачуваність ринку.

Наскільки JuliaOS віддаляється від свого максимуму та мінімуму за всю історію?

JuliaOS досяг найвищого значення за всю історію — ₴0.96054530450068800000, а найнижча зафіксована ціна (ATL) становить ₴. Ці історичні показники дають трейдерам можливість оцінити довгостроковий потенціал цін та цикли.

Наскільки активно сьогодні торгують JOS?

Обсяг торгів за останню добу становить ₴--, що відображає поточну участь на ринку. Більший обсяг часто свідчить про більшу зацікавленість інвесторів та глибшу ліквідність ринку.

Що впливає на напрямок останньої тенденції для JuliaOS?

Поточне зміщення ціни на -3.10% за останню добу формують ринкова настрій, торговельна активність, макроекономічні фактори та специфічні оновлення екосистеми, пов’язані з Artificial Intelligence (AI),Solana Ecosystem,AI Agents,AI Framework. Різке зростання обсягу також може стати каталізатором різких змін ціни.