Токеноміка Julia Swarm Syndicate (JSS) Дізнайтеся ключову інформацію про Julia Swarm Syndicate (JSS), включаючи пропозицію токенів, модель розподілу та ринкові дані в режимі реального часу. Валюта USD

Інформація Julia Swarm Syndicate (JSS) Julia Swarm Syndicate (JSS) is a next-generation crypto trading platform built on the Julia programming language and focused on the Solana blockchain. It uses swarm intelligence, where a decentralized group of AI agents work together—like a colony of ants or a flock of birds—to analyze data, predict market trends, and make smart trading decisions. Each agent has its own strategy. For example, the Technical Analyst uses indicators like RSI and Bollinger Bands, the Degen Trader chases fast-moving DeFi trends, and the Market Insight Trader looks at big-picture data like liquidity and market cap. These agents learn from their past performance and adjust their strategies using Julia’s machine learning tools. JSS pulls real-time market data from sources like DEXScreener and GeckoTerminal. Agents communicate and reach a group decision—buy, sell, or hold—based on majority sentiment, ensuring that the system adapts to changing conditions. The goal of JSS is to make advanced trading tools available to everyone, not just institutional investors. By combining the strengths of many agents, it gives users a clearer, more informed view of the crypto market. In the future, JSS may expand to other blockchains and allow the community to help build and improve agents through an open-source framework. Офіційний вебсайт: https://www.swarmsyndicate.app/ Whitepaper: https://github.com/zhenwuuu/JuliaSwarmSyndicate Купити JSS зараз!

Токеноміка та аналіз ціни Julia Swarm Syndicate (JSS) Ознайомтеся з ключовими даними про токеноміку та ціну токена Julia Swarm Syndicate (JSS), включаючи ринкову капіталізацію, деталі пропозиції, FDV та історію ціни. Отримайте уявлення про поточну вартість токена та його позицію на ринку одним поглядом. Ринкова капіталізація: $ 10,38K $ 10,38K $ 10,38K Загальна пропозиція: $ 965,11M $ 965,11M $ 965,11M Циркуляційна пропозиція: $ 965,11M $ 965,11M $ 965,11M FDV (повністю розведена вартість): $ 10,38K $ 10,38K $ 10,38K Історичний максимум: $ 0,00107045 $ 0,00107045 $ 0,00107045 Історичний мінімум: $ 0,00000947 $ 0,00000947 $ 0,00000947 Поточна ціна: $ 0 $ 0 $ 0 Дізнайтеся більше про ціну Julia Swarm Syndicate (JSS)

Токеноміка Julia Swarm Syndicate (JSS): пояснення ключових показників та варіанти використання Розуміння токеноміки Julia Swarm Syndicate (JSS) є важливим для аналізу його довгострокової цінності, стійкості та потенціалу. Ключові показники та як вони розраховуються: Загальна пропозиція: Максимальна кількість токенів JSS, які були або будуть коли-небудь створені. Циркуляційна пропозиція: Кількість токенів, доступних на ринку та які перебувають у вільному обігу серед користувачів. Максимальна пропозиція: Максимальна жорстка межа загальної кількості токенів JSS, яка може існувати. FDV (повністю розведена вартість): Розраховується як поточна ціна × максимальна пропозиція, що дає прогноз загальної ринкової капіталізації, якщо всі токени знаходяться в обігу. Рівень інфляції: Показує, як швидко вводяться нові токени, що впливає на дефіцит і довгострокову динаміку цін. Чому ці показники важливі для трейдерів? Висока циркуляційна пропозиція = більша ліквідність. Обмежена максимальна пропозиція + низька інфляція = потенціал для довгострокового зростання цін. Прозорий розподіл токенів = краща довіра до проєкту та нижчий ризик централізованого контролю. Висока FDV з низькою поточною ринковою капіталізацією = можливі сигнали переоцінки. Тепер, коли ви розумієте токеноміку JSS, досліджуйте ціну токена JSS в реальному часі!

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