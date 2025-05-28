Сьогоднішня ціна Julia Swarm Syndicate (JSS)

Поточна ціна Julia Swarm Syndicate (JSS) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 18,17K USD. Ціна JSS до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Julia Swarm Syndicate:

- обсяг торгівлі за 24 год — -- USD

- зміна ціни Julia Swarm Syndicate протягом дня — +2,29%

- циркуляційна пропозиція – 965,11M USD

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