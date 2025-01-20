Ціна JUJU (JUJU)
Поточна ціна JUJU (JUJU) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 383.86K USD. Ціна JUJU до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності JUJU:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 695.88K USD
- зміна ціни JUJU протягом дня — -52.89%
- циркуляційна пропозиція – 999.95M USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни JUJU до USD становила $ -0.000430922967602408.
За останні 30 днів зміна ціни JUJU до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни JUJU до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни JUJU до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ -0.000430922967602408
|-52.89%
|30 днів
|$ 0
|--
|60 днів
|$ 0
|--
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін JUJU: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
-7.73%
-52.89%
--
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
JUJU is a fresh and never seen before meme character on the Solana Blockchain. It's a CTO but has the OG Artist on board. With a clear plan for growth JUJU is aiming to takeover the crypto meme world by extensive marketing with a CTO Lead with track record in marketing and social media working for some of the biggest companies in the world. A strong community is also developing and the backbone of further growth.
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