Сьогоднішня ціна JUJU (JUJU)

Поточна ціна JUJU (JUJU) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 383.86K USD. Ціна JUJU до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності JUJU:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 695.88K USD

- зміна ціни JUJU протягом дня — -52.89%

- циркуляційна пропозиція – 999.95M USD

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