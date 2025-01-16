Ціна Juicy Staked SOL (JUCYSOL)
Поточна ціна Juicy Staked SOL (JUCYSOL) сьогодні становить 197.7 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна JUCYSOL до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Juicy Staked SOL:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 1.98 USD
- зміна ціни Juicy Staked SOL протягом дня — --
- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Juicy Staked SOL до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни Juicy Staked SOL до USD становила $ -35.2001686800.
За останні 60 днів зміна ціни Juicy Staked SOL до USD становила $ -30.3696064200.
За останні 90 днів зміна ціни Juicy Staked SOL до USD становила $ +39.57078175843246.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|--
|30 днів
|$ -35.2001686800
|-17.80%
|60 днів
|$ -30.3696064200
|-15.36%
|90 днів
|$ +39.57078175843246
|+25.02%
Останній аналіз цін Juicy Staked SOL: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
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0.00%
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