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Ціна Juicy Staked SOL (JUCYSOL)

USD

Графік ціни Juicy Staked SOL (JUCYSOL) в реальному часі

$197.7
$197.7$197.7
0.00%(1D)

Сьогоднішня ціна Juicy Staked SOL (JUCYSOL)

Поточна ціна Juicy Staked SOL (JUCYSOL) сьогодні становить 197.7 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна JUCYSOL до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Juicy Staked SOL:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 1.98 USD
- зміна ціни Juicy Staked SOL протягом дня — --
- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD

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Цінові показники Juicy Staked SOL (JUCYSOL) у USD

Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Juicy Staked SOL до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни Juicy Staked SOL до USD становила $ -35.2001686800.
За останні 60 днів зміна ціни Juicy Staked SOL до USD становила $ -30.3696064200.
За останні 90 днів зміна ціни Juicy Staked SOL до USD становила $ +39.57078175843246.

ПеріодЗміна (USD)Зміна (%)
Сьогодні$ 0--
30 днів$ -35.2001686800-17.80%
60 днів$ -30.3696064200-15.36%
90 днів$ +39.57078175843246+25.02%

Аналіз цін Juicy Staked SOL (JUCYSOL)

Останній аналіз цін Juicy Staked SOL: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:

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$ 281.14
$ 281.14$ 281.14

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Ринкова інформація Juicy Staked SOL (JUCYSOL)

Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:

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$ 1.98$ 1.98

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Ресурс Juicy Staked SOL (JUCYSOL)

Офіційний вебсайт

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Попередження про ризик

Ціни на криптовалюту піддаються високим ринковим ризикам і нестабільності цін. Ви повинні інвестувати в проєкти та продукти, з якими ви знайомі та де ви розумієте пов’язані з цим ризики. Вам слід уважно розглянути свій інвестиційний досвід, фінансову ситуацію, інвестиційні цілі та толерантність до ризику та проконсультуватися з незалежним фінансовим консультантом перед здійсненням будь-яких інвестицій. Цей матеріал не слід розглядати як фінансову пораду. Минулі результати не є надійним індикатором майбутніх результатів. Вартість ваших інвестицій може як зменшуватися, так і зростати, і ви можете не повернути суму, яку інвестували. Ви несете повну відповідальність за свої інвестиційні рішення. MEXC не несе відповідальності за будь-які збитки, які ви можете понести. Для отримання додаткової інформації зверніться до наших Умов використання та Попередження про ризики. Будь ласка, також зауважте, що представлені тут дані, які стосуються вищезгаданої криптовалюти (наприклад, її поточна ціна в реальному часі), базуються на сторонніх джерелах. Вони надаються вам на умовах «як є» та лише з інформаційною метою, без будь-яких заяв або гарантій. Посилання на сайти третіх осіб також не контролюються MEXC. MEXC не несе відповідальності за надійність і точність таких сторонніх сайтів та їх вмісту.

JUCYSOL до місцевих валют

1 JUCYSOL до AUD
A$316.32
1 JUCYSOL до GBP
160.137
1 JUCYSOL до EUR
191.769
1 JUCYSOL до USD
$197.7
1 JUCYSOL до MYR
RM887.673
1 JUCYSOL до TRY
7,008.465
1 JUCYSOL до JPY
¥30,951.912
1 JUCYSOL до RUB
20,321.583
1 JUCYSOL до INR
17,085.234
1 JUCYSOL до IDR
Rp3,240,983.088
1 JUCYSOL до PHP
11,561.496
1 JUCYSOL до EGP
￡E.9,970.011
1 JUCYSOL до BRL
R$1,194.108
1 JUCYSOL до CAD
C$282.711
1 JUCYSOL до BDT
23,913.792
1 JUCYSOL до NGN
307,463.04
1 JUCYSOL до UAH
8,319.216
1 JUCYSOL до VES
Bs10,478.1
1 JUCYSOL до PKR
Rs55,053.519
1 JUCYSOL до KZT
104,381.646
1 JUCYSOL до THB
฿6,838.443
1 JUCYSOL до TWD
NT$6,512.238
1 JUCYSOL до CHF
Fr179.907
1 JUCYSOL до HKD
HK$1,538.106
1 JUCYSOL до MAD
.د.م1,978.977