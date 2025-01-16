Сьогоднішня ціна Juicy Staked SOL (JUCYSOL)

Поточна ціна Juicy Staked SOL (JUCYSOL) сьогодні становить 197.7 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна JUCYSOL до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Juicy Staked SOL:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 1.98 USD

- зміна ціни Juicy Staked SOL протягом дня — --

- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD

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