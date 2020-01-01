Токеноміка Juice Finance (JUICE) Дізнайтеся ключову інформацію про Juice Finance (JUICE), включаючи пропозицію токенів, модель розподілу та ринкові дані в режимі реального часу. Валюта USD

Інформація Juice Finance (JUICE) Juice Finance, is a leading disruptive Cross-Margin DeFi protocol built on the Blast L2. At its core, Juice innovates with cross-margin lending features, integrating seamlessly with Blast’s unique rebasing tokens and ecosystem ethos. Our platform is designed to empower users with composable leverage, enabling them to maximize their yield and point farming activities within the Blast ecosystem. Офіційний вебсайт: https://www.juice.finance/ Whitepaper: https://juice-finance.gitbook.io/juice-finance Купити JUICE зараз!

Токеноміка та аналіз ціни Juice Finance (JUICE) Ознайомтеся з ключовими даними про токеноміку та ціну токена Juice Finance (JUICE), включаючи ринкову капіталізацію, деталі пропозиції, FDV та історію ціни. Отримайте уявлення про поточну вартість токена та його позицію на ринку одним поглядом. Ринкова капіталізація: $ 229,06K $ 229,06K $ 229,06K Загальна пропозиція: $ 1,00B $ 1,00B $ 1,00B Циркуляційна пропозиція: $ 723,06M $ 723,06M $ 723,06M FDV (повністю розведена вартість): $ 316,79K $ 316,79K $ 316,79K Історичний максимум: $ 0,188085 $ 0,188085 $ 0,188085 Історичний мінімум: $ 0 $ 0 $ 0 Поточна ціна: $ 0,00031679 $ 0,00031679 $ 0,00031679 Дізнайтеся більше про ціну Juice Finance (JUICE)

Токеноміка Juice Finance (JUICE): пояснення ключових показників та варіанти використання Розуміння токеноміки Juice Finance (JUICE) є важливим для аналізу його довгострокової цінності, стійкості та потенціалу. Ключові показники та як вони розраховуються: Загальна пропозиція: Максимальна кількість токенів JUICE, які були або будуть коли-небудь створені. Циркуляційна пропозиція: Кількість токенів, доступних на ринку та які перебувають у вільному обігу серед користувачів. Максимальна пропозиція: Максимальна жорстка межа загальної кількості токенів JUICE, яка може існувати. FDV (повністю розведена вартість): Розраховується як поточна ціна × максимальна пропозиція, що дає прогноз загальної ринкової капіталізації, якщо всі токени знаходяться в обігу. Рівень інфляції: Показує, як швидко вводяться нові токени, що впливає на дефіцит і довгострокову динаміку цін. Чому ці показники важливі для трейдерів? Висока циркуляційна пропозиція = більша ліквідність. Обмежена максимальна пропозиція + низька інфляція = потенціал для довгострокового зростання цін. Прозорий розподіл токенів = краща довіра до проєкту та нижчий ризик централізованого контролю. Висока FDV з низькою поточною ринковою капіталізацією = можливі сигнали переоцінки. Тепер, коли ви розумієте токеноміку JUICE, досліджуйте ціну токена JUICE в реальному часі!

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