Сьогоднішня ціна Juice Finance (JUICE)

Поточна ціна Juice Finance (JUICE) сьогодні становить 0.00059019 USD з ринковою капіталізацією $ 318.13K USD. Ціна JUICE до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Juice Finance:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 500.33 USD

- зміна ціни Juice Finance протягом дня — +0.17%

- циркуляційна пропозиція – 539.03M USD

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