Ціна Juice Finance (JUICE)
Поточна ціна Juice Finance (JUICE) сьогодні становить 0.00059019 USD з ринковою капіталізацією $ 318.13K USD. Ціна JUICE до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Juice Finance:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 500.33 USD
- зміна ціни Juice Finance протягом дня — +0.17%
- циркуляційна пропозиція – 539.03M USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Juice Finance до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни Juice Finance до USD становила $ -0.0002520484.
За останні 60 днів зміна ціни Juice Finance до USD становила $ -0.0004077169.
За останні 90 днів зміна ціни Juice Finance до USD становила $ -0.003727614817498955.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|+0.17%
|30 днів
|$ -0.0002520484
|-42.70%
|60 днів
|$ -0.0004077169
|-69.08%
|90 днів
|$ -0.003727614817498955
|-86.33%
Останній аналіз цін Juice Finance: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
+1.62%
+0.17%
-13.17%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
Juice Finance, is a leading disruptive Cross-Margin DeFi protocol built on the Blast L2. At its core, Juice innovates with cross-margin lending features, integrating seamlessly with Blast’s unique rebasing tokens and ecosystem ethos. Our platform is designed to empower users with composable leverage, enabling them to maximize their yield and point farming activities within the Blast ecosystem.
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