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Поточна ціна Juice Dollar сьогодні становить 0,999006 USD. Ринкова капіталізація JUSD становить 375 589 USD. Відстежуйте оновлення цін JUSD до USD у режимі реального часу, онлайн-графіки, ринкову капіталізацію, обсяг за 24 години та багато іншого в Україна!Поточна ціна Juice Dollar сьогодні становить 0,999006 USD. Ринкова капіталізація JUSD становить 375 589 USD. Відстежуйте оновлення цін JUSD до USD у режимі реального часу, онлайн-графіки, ринкову капіталізацію, обсяг за 24 години та багато іншого в Україна!

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Ціна Juice Dollar (JUSD)

Лістинг не пройдено

Актуальна ціна 1 JUSD до USD:

$0,999006
$0,999006$0,999006
0,00%1D
mexc
Дані цього токену надходять від третіх осіб. MEXC діє виключно як інформаційний агрегатор. Досліджуйте інші токени, що пройшли лістинг на MEXC Спот!
USD
Графік ціни Juice Dollar (JUSD) в реальному часі
Останнє оновлення сторінки: 2026-08-11 22:43:51 (UTC+8)

Сьогоднішня ціна Juice Dollar

Поточна ціна Juice Dollar (JUSD) сьогодні становить $ 0,999006, зі зміною 0,00% за останні 24 години. Поточний курс конвертації JUSD до USD становить $ 0,999006 за JUSD.

Juice Dollar наразі посідає №- за ринковою капіталізацією на рівні $ 375 589, з циркуляційною пропозицією у 375,96K JUSD. Протягом останніх 24 годин JUSD торгувався між $ 0,0 (мінімум) та $ 0,0 (максимум), що відображає ринкову активність. Історичний максимум становить $ 1,002, тоді як історичний мінімум — $ 0,99734.

У короткостроковій динаміці JUSD змінився на -- за останню годину та на 0,00% за останні 7 днів. За минулу добу загальний обсяг торгівлі становив $ 4,17K.

Ринкова інформація щодо Juice Dollar (JUSD)

$ 375,59K
$ 375,59K$ 375,59K

$ 4,17K
$ 4,17K$ 4,17K

$ 375,59K
$ 375,59K$ 375,59K

375,96K
375,96K 375,96K

375 962,59
375 962,59 375 962,59

Поточна ринкова капіталізація Juice Dollar — $ 375,59K, з обсягом торгівлі за 24 години у $ 4,17K. Циркуляційна пропозиція JUSD — 375,96K, зі загальною пропозицією 375962.59. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 375,59K.

Історія ціни Juice Dollar у USD

Діапазон зміни цін за 24 години:
$ 0,0
$ 0,0$ 0,0
Мін. за 24 год
$ 0,0
$ 0,0$ 0,0
Макс. за 24 год

$ 0,0
$ 0,0$ 0,0

$ 0,0
$ 0,0$ 0,0

$ 1,002
$ 1,002$ 1,002

$ 0,99734
$ 0,99734$ 0,99734

--

--

0,00%

0,00%

Історія ціни Juice Dollar (JUSD) у USD

Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Juice Dollar до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни Juice Dollar до USD становила $ 0,0000000000.
За останні 60 днів зміна ціни Juice Dollar до USD становила $ 0,0000000000.
За останні 90 днів зміна ціни Juice Dollar до USD становила --.

ПеріодЗміна (USD)Зміна (%)
Сьогодні$ 0--
30 днів$ 0,00000000000,00%
60 днів$ 0,00000000000,00%
90 днів----

Прогноз ціни Juice Dollar

Прогноз ціни Juice Dollar (JUSD) на 2030 рік (через 4 років)
Відповідно до наведеного вище модуля прогнозування цін, цільова ціна JUSD у 2030 році становить $ --, а темп зростання складає 0,00%.
Прогноз ціни Juice Dollar (JUSD) на 2040 рік (через 14 р.)

У 2040 році ціна Juice Dollar потенційно може зрости на 0,00% і досягти торгової ціни у $ --.

MEXC Інструменти
Для прогнозування сценаріїв у режимі реального часу та більш персоналізованого аналізу користувачі можуть використовувати інструмент прогнозування цін від MEXC та аналітику ринку на основі штучного інтелекту.
Відмова від відповідальності: ці сценарії є ілюстративними та навчальними; криптовалюти є волатильними — здійсніть власне дослідження (DYOR), перш ніж приймати рішення.
Хочете знати, якої ціни досягне Juice Dollar у 2026–2027 роках? Відвідайте нашу сторінку з прогнозами ціни JUSD на 2026–2027 роки, натиснувши на Прогноз ціни Juice Dollar.

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Ресурс Juice Dollar (JUSD)

Whitepaper
Офіційний вебсайт

Категорія :

Citrea EcosystemCrypto-backed StablecoinStablecoins

Про Juice Dollar

Яка зараз ринкова ціна JUSD?

Зараз його вартість становить ₴44.03205260716809600000, що відображає зміну ціни на --% за останні 24 години. Оновлення цін відбивають актуальні агреговані дані ринку.

Яка ліквідність Juice Dollar на біржах?

З оцінкою ліквідності --/100, JUSD демонструє стабільну ринкову глибину на торгових майданчиках з високим обсягом торгів.

Який добовий обсяг торгів для JUSD?

За останні 24 години трейдери обміняли ₴-- JUSD. Високий обсяг торгів сприяє зменшенню спредів та плавнішому проведенню операцій.

Який сьогодні діапазон цін для Juice Dollar?

Він торгувався в діапазоні від ₴0E-15 до ₴0E-15, фіксуючи волатильність дня.

Що визначає доступність і популярність JUSD на світових ринках?

Фактори включають листинг на біржах, доступність торговельних пар, глибину ліквідності та те, наскільки добре JUSD інтегрований в екосистему --.

Люди також запитують: Інші запитання про Juice Dollar

Останнє оновлення сторінки: 2026-08-11 22:43:51 (UTC+8)

Важливі галузеві оновлення для Juice Dollar (JUSD)

Час (UTC+8)ТипІнформація
02-11 14:20:00Оновлення в галузі
За останні 24 години відтік CEX становив 59 400 ETH
02-10 18:39:21Ончейн дані
Вчора чистий вхідний переказ у біткоїн-спотовий ETF становив $144,9 мільйона, тоді як Ethereum ETF зафіксував чистий вхідний переказ у $57 мільйонів
02-04 11:04:00Оновлення в галузі
Індекс страху криптовалют знову впав до 14, ринок залишається в зоні "екстремального страху"
02-04 00:48:00Оновлення в галузі
За останні 24 години ліквідовано $285 мільйонів по всій мережі, знищені як лонги, так і шорти
02-01 01:12:00Оновлення в галузі
Bitcoin опускається нижче попереднього мінімуму $80,600, досягаючи нового мінімуму з 11 квітня 2025 року
01-28 07:44:00Оновлення в галузі
Індекс долара досяг найнижчого рівня з лютого 2022 року, криптовалютний ринок продовжує зростання

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Cysic

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CYS

$1,4172
$1,4172$1,4172

+23,18%

DAPPOS

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DOS

$0,46715
$0,46715$0,46715

+22,33%

TradingRazor

TradingRazor

RAZOR

$0,00740
$0,00740$0,00740

+23,53%

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Ціни на криптовалюту піддаються високим ринковим ризикам і нестабільності цін. Ви повинні інвестувати в проєкти та продукти, з якими ви знайомі та де ви розумієте пов’язані з цим ризики. Вам слід уважно розглянути свій інвестиційний досвід, фінансову ситуацію, інвестиційні цілі та толерантність до ризику та проконсультуватися з незалежним фінансовим консультантом перед здійсненням будь-яких інвестицій. Цей матеріал не слід розглядати як фінансову пораду. Минулі результати не є надійним індикатором майбутніх результатів. Вартість ваших інвестицій може як зменшуватися, так і зростати, і ви можете не повернути суму, яку інвестували. Ви несете повну відповідальність за свої інвестиційні рішення. MEXC не несе відповідальності за будь-які збитки, які ви можете понести. Для отримання додаткової інформації зверніться до наших Умов використання та Попередження про ризики. Будь ласка, також зауважте, що представлені тут дані, які стосуються вищезгаданої криптовалюти (наприклад, її поточна ціна в реальному часі), базуються на сторонніх джерелах. Вони надаються вам на умовах «як є» та лише з інформаційною метою, без будь-яких заяв або гарантій. Посилання на сайти третіх осіб також не контролюються MEXC. MEXC не несе відповідальності за надійність і точність таких сторонніх сайтів та їх вмісту.

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