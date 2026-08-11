Сьогоднішня ціна Juice Dollar

Поточна ціна Juice Dollar (JUSD) сьогодні становить $ 0,999006, зі зміною 0,00% за останні 24 години. Поточний курс конвертації JUSD до USD становить $ 0,999006 за JUSD.

Juice Dollar наразі посідає №- за ринковою капіталізацією на рівні $ 375 589, з циркуляційною пропозицією у 375,96K JUSD. Протягом останніх 24 годин JUSD торгувався між $ 0,0 (мінімум) та $ 0,0 (максимум), що відображає ринкову активність. Історичний максимум становить $ 1,002, тоді як історичний мінімум — $ 0,99734.

У короткостроковій динаміці JUSD змінився на -- за останню годину та на 0,00% за останні 7 днів. За минулу добу загальний обсяг торгівлі становив $ 4,17K.

Ринкова інформація щодо Juice Dollar (JUSD)

Ринкова капіталізація $ 375,59K$ 375,59K $ 375,59K Обсяг (за 24 год) $ 4,17K$ 4,17K $ 4,17K Повністю розведена ринкова капіталізація $ 375,59K$ 375,59K $ 375,59K Циркуляційне постачання 375,96K 375,96K 375,96K Загальна пропозиція 375 962,59 375 962,59 375 962,59

Поточна ринкова капіталізація Juice Dollar — $ 375,59K, з обсягом торгівлі за 24 години у $ 4,17K. Циркуляційна пропозиція JUSD — 375,96K, зі загальною пропозицією 375962.59. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 375,59K.