Ціна JUGNI (JUGNI)
Поточна ціна JUGNI (JUGNI) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна JUGNI до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності JUGNI:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 44.94 USD
- зміна ціни JUGNI протягом дня — +7.66%
- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни JUGNI до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни JUGNI до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни JUGNI до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни JUGNI до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|+7.66%
|30 днів
|$ 0
|-38.46%
|60 днів
|$ 0
|-24.77%
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін JUGNI: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
-0.04%
+7.66%
-4.14%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
Jugni is a memecoin On Polygon based on the Founder of Polygon (Jaynti's) cat which is named "Jugni" It has zero taxes and liquidity is 100% burnt. The Token has a solid community on telegram and twitter and is gaining traction with high volume especially for polygon/matic chain
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