Ціна Judgment AI (JMTAI)
Поточна ціна Judgment AI (JMTAI) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 16.68K USD. Ціна JMTAI до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Judgment AI:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 102.42 USD
- зміна ціни Judgment AI протягом дня — --
- циркуляційна пропозиція – 442.00M USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Judgment AI до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни Judgment AI до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни Judgment AI до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни Judgment AI до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|--
|30 днів
|$ 0
|-12.06%
|60 днів
|$ 0
|-24.96%
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін Judgment AI: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
--
--
-5.47%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
What is Judgment AI ? Judgment AI is the AI-based juridical services platform in the cryptocurrency industry, established with the goal of expanding and facilitating customer affairs. Solution Judgment AI By combining machine learning algorithms, natural language processing, and data analytics, the platform streamlines legal processes, reduces costs, and enhances the accuracy and efficiency of legal decision-making. The AI-powered platform can analyze vast amounts of data, identify patterns, and provide legal professionals with actionable insights and recommendations. Technology The core technologies used by Judgment AI comprise of Natural Language Processing (NLP), Machine Learning (ML), and Deep Learning (DL). NLP is utilized to extract data and information from legal documents and decipher the significance of textual data. ML and DL are used to recognize patterns in legal data and automate the forecasting and decision-making process regarding legal affairs. Furthermore, Judgment AI incorporates advanced security protocols to guarantee the protection of data stored on the platform. How does the Judgment AI ecosystem work? stakeholders and users can engage in financial transactions on the Judgment AI platform using their JMTAI utility tokens. These transactions can include purchasing subscriptions, transfers, and more. Who are the Judgement AI team? The Judgement AI team consists of Robson Alova as the CEO, Kevin Roviland as the CFO, Vinnie Poramews as the CTO, Juliete Topsin as the CMO, Mark Drumio as the Lawyer, and Teresa Kadwin as the Advisor.
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