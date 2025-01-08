Сьогоднішня ціна Judgment AI (JMTAI)

Поточна ціна Judgment AI (JMTAI) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 16.68K USD. Ціна JMTAI до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Judgment AI:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 102.42 USD

- зміна ціни Judgment AI протягом дня — --

- циркуляційна пропозиція – 442.00M USD

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