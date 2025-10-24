Інформація щодо ціни Judge MENTAL (MENTAL) (USD)

Діапазон зміни цін за 24 години: $ 0,00001627 $ 0,00001627 $ 0,00001627 Мін. за 24 год $ 0,00002425 $ 0,00002425 $ 0,00002425 Макс. за 24 год Мін. за 24 год $ 0,00001627$ 0,00001627 $ 0,00001627 Макс. за 24 год $ 0,00002425$ 0,00002425 $ 0,00002425 Рекордний максимум $ 0,00023026$ 0,00023026 $ 0,00023026 Найнижча ціна $ 0,00001537$ 0,00001537 $ 0,00001537 Зміна ціни (за 1 год) -0,51% Зміна ціни (1 дн.) +7,74% Зміна ціни (за 7 дн.) -17,07% Зміна ціни (за 7 дн.) -17,07%

Актуальна ціна Judge MENTAL (MENTAL) становить $0,00002276. За останні 24 години MENTAL торгувався між мінімумом у $ 0,00001627 і максимумом у $ 0,00002425, що демонструє активну волатильність ринку. Історичний максимум MENTAL становить $ 0,00023026, тоді як його історичний мінімум — $ 0,00001537.

Що стосується короткострокових результатів, то MENTAL змінився на -0,51% за останню годину, +7,74% за 24 години та на -17,07% за останні 7 днів. Це надає вам швидкий огляд останніх цінових тенденцій та динаміки ринку на MEXC.

Ринкова інформація щодо Judge MENTAL (MENTAL)

Ринкова капіталізація $ 22,83K$ 22,83K $ 22,83K Обсяг (за 24 год) ---- -- Повністю розведена ринкова капіталізація $ 22,83K$ 22,83K $ 22,83K Циркуляційне постачання 999,99M 999,99M 999,99M Загальна пропозиція 999 985 151,5461148 999 985 151,5461148 999 985 151,5461148

Поточна ринкова капіталізація Judge MENTAL — $ 22,83K, з обсягом торгівлі за 24 години у --. Циркуляційна пропозиція MENTAL — 999,99M, зі загальною пропозицією 999985151.5461148. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 22,83K.