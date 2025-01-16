Ціна Judge AI (JUDGE)
Поточна ціна Judge AI (JUDGE) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна JUDGE до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Judge AI:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 78.94 USD
- зміна ціни Judge AI протягом дня — --
- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Judge AI до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни Judge AI до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни Judge AI до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни Judge AI до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|--
|30 днів
|$ 0
|-19.12%
|60 днів
|$ 0
|-21.42%
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін Judge AI: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
--
--
-3.90%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
Judge AI has developed an effective smart AI tool for scanning crypto contracts and live environments that integrates a diverse set of features to ensure robust security and analysis. Bot is available here and in beta testing mode https://t.me/JudgeAI_Bot UK limited company set up here https://find-and-update.company-information.service.gov.uk/company/15425858
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