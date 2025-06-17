Ціна JUAN (JUAN)
Поточна ціна JUAN (JUAN) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 135,82K USD. Ціна JUAN до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності JUAN:
- обсяг торгівлі за 24 год — -- USD
- зміна ціни JUAN протягом дня — -5,08%
- циркуляційна пропозиція – 1,06B USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни JUAN до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни JUAN до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни JUAN до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни JUAN до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|-5,08%
|30 днів
|$ 0
|--
|60 днів
|$ 0
|--
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін JUAN: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
+1,39%
-5,08%
-44,95%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
JUAN is a community-driven token centered around a fictional character named Juan and his highly memeable likeness. The project aims to share humor and good vibes through this character and through its online meme generator, which lets community members easily create, vote on, and share memes created by them or by other community members. By making creation and sharing of funny content as easy as possible, JUAN aims to be the "Number Juan Meme" on the internet.
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