Сьогоднішня ціна JUAN (JUAN)

Поточна ціна JUAN (JUAN) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 135,82K USD. Ціна JUAN до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності JUAN:

- обсяг торгівлі за 24 год — -- USD

- зміна ціни JUAN протягом дня — -5,08%

- циркуляційна пропозиція – 1,06B USD

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