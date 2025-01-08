Сьогоднішня ціна ju rugan (JU)

Поточна ціна ju rugan (JU) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 40.64K USD. Ціна JU до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності ju rugan:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 339.38 USD

- зміна ціни ju rugan протягом дня — -3.54%

- циркуляційна пропозиція – 999.81M USD

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