Ціна JTC Network (JTC)
Поточна ціна JTC Network (JTC) сьогодні становить 3.09 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна JTC до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності JTC Network:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 0.00 USD
- зміна ціни JTC Network протягом дня — 0.00%
- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни JTC Network до USD становила $ 0.0.
За останні 30 днів зміна ціни JTC Network до USD становила $ 0.0000000000.
За останні 60 днів зміна ціни JTC Network до USD становила $ 0.0000000000.
За останні 90 днів зміна ціни JTC Network до USD становила $ -0.1946588728975123.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0.0
|0.00%
|30 днів
|$ 0.0000000000
|0.00%
|60 днів
|$ 0.0000000000
|0.00%
|90 днів
|$ -0.1946588728975123
|-5.92%
Останній аналіз цін JTC Network: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
0.00%
0.00%
0.00%
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