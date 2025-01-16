Сьогоднішня ціна JPY Coin v1 (JPYC)

Поточна ціна JPY Coin v1 (JPYC) сьогодні становить 0.00716349 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна JPYC до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності JPY Coin v1:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 178.82 USD

- зміна ціни JPY Coin v1 протягом дня — +0.49%

- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD

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