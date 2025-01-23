Ціна JPOW AI (JPOW)
Поточна ціна JPOW AI (JPOW) сьогодні становить 0.001915 USD з ринковою капіталізацією $ 1.92M USD. Ціна JPOW до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності JPOW AI:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 440.22K USD
- зміна ціни JPOW AI протягом дня — -20.58%
- циркуляційна пропозиція – 999.99M USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни JPOW AI до USD становила $ -0.000496458227795669.
За останні 30 днів зміна ціни JPOW AI до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни JPOW AI до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни JPOW AI до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ -0.000496458227795669
|-20.58%
|30 днів
|$ 0
|--
|60 днів
|$ 0
|--
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін JPOW AI: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
-0.19%
-20.58%
--
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
JPOW - An AI Agent designed for DeFi protocol management, responsible for executing critical functions for stablecoin issuance and money market. The AI Agent will actively manage LTV, interest rates, liquidations and LP. The purpose of JPOW is to act as an AI Agent designed for decentralized finance (DeFi) protocol management. Its primary goal is to autonomously and efficiently manage critical aspects of a stablecoin issuance system and a money market platform
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