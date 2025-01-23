Сьогоднішня ціна JPOW AI (JPOW)

Поточна ціна JPOW AI (JPOW) сьогодні становить 0.001915 USD з ринковою капіталізацією $ 1.92M USD. Ціна JPOW до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності JPOW AI:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 440.22K USD

- зміна ціни JPOW AI протягом дня — -20.58%

- циркуляційна пропозиція – 999.99M USD

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