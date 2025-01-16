Ціна JPool Staked SOL (JSOL)
Поточна ціна JPool Staked SOL (JSOL) сьогодні становить 244.98 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна JSOL до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності JPool Staked SOL:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 1.47K USD
- зміна ціни JPool Staked SOL протягом дня — +6.55%
- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни JPool Staked SOL до USD становила $ +15.06.
За останні 30 днів зміна ціни JPool Staked SOL до USD становила $ -22.7389211100.
За останні 60 днів зміна ціни JPool Staked SOL до USD становила $ -15.0547559400.
За останні 90 днів зміна ціни JPool Staked SOL до USD становила $ +61.43628337158294.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ +15.06
|+6.55%
|30 днів
|$ -22.7389211100
|-9.28%
|60 днів
|$ -15.0547559400
|-6.14%
|90 днів
|$ +61.43628337158294
|+33.47%
Останній аналіз цін JPool Staked SOL: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
+0.68%
+6.55%
+1.56%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
JSOL is a Solana Stake Pool token issued by JPool. It represents the holder's share of the total staked funds in the pool.
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