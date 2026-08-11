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Поточна ціна JPMorgan Chase xStock сьогодні становить 358,11 USD. Ринкова капіталізація JPMX становить 375 861 USD. Відстежуйте оновлення цін JPMX до USD у режимі реального часу, онлайн-графіки, ринкову капіталізацію, обсяг за 24 години та багато іншого в Україна!Поточна ціна JPMorgan Chase xStock сьогодні становить 358,11 USD. Ринкова капіталізація JPMX становить 375 861 USD. Відстежуйте оновлення цін JPMX до USD у режимі реального часу, онлайн-графіки, ринкову капіталізацію, обсяг за 24 години та багато іншого в Україна!

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Ціна JPMorgan Chase xStock (JPMX)

Лістинг не пройдено

Актуальна ціна 1 JPMX до USD:

$359,51
$359,51$359,51
+0,01%1D
mexc
Дані цього токену надходять від третіх осіб. MEXC діє виключно як інформаційний агрегатор. Досліджуйте інші токени, що пройшли лістинг на MEXC Спот!
USD
Графік ціни JPMorgan Chase xStock (JPMX) в реальному часі
Останнє оновлення сторінки: 2026-08-11 22:43:21 (UTC+8)

Сьогоднішня ціна JPMorgan Chase xStock

Поточна ціна JPMorgan Chase xStock (JPMX) сьогодні становить $ 358,11, зі зміною 0,79% за останні 24 години. Поточний курс конвертації JPMX до USD становить $ 358,11 за JPMX.

JPMorgan Chase xStock наразі посідає №- за ринковою капіталізацією на рівні $ 375 861, з циркуляційною пропозицією у 1,05K JPMX. Протягом останніх 24 годин JPMX торгувався між $ 355,24 (мінімум) та $ 358,64 (максимум), що відображає ринкову активність. Історичний максимум становить $ 366,5, тоді як історичний мінімум — $ 263,62.

У короткостроковій динаміці JPMX змінився на -0,00% за останню годину та на +1,66% за останні 7 днів. За минулу добу загальний обсяг торгівлі становив $ 300,09.

Ринкова інформація щодо JPMorgan Chase xStock (JPMX)

$ 375,86K
$ 375,86K$ 375,86K

$ 300,09
$ 300,09$ 300,09

$ 99,63M
$ 99,63M$ 99,63M

1,05K
1,05K 1,05K

278 196,2170272167
278 196,2170272167 278 196,2170272167

Поточна ринкова капіталізація JPMorgan Chase xStock — $ 375,86K, з обсягом торгівлі за 24 години у $ 300,09. Циркуляційна пропозиція JPMX — 1,05K, зі загальною пропозицією 278196.2170272167. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 99,63M.

Історія ціни JPMorgan Chase xStock у USD

Діапазон зміни цін за 24 години:
$ 355,24
$ 355,24$ 355,24
Мін. за 24 год
$ 358,64
$ 358,64$ 358,64
Макс. за 24 год

$ 355,24
$ 355,24$ 355,24

$ 358,64
$ 358,64$ 358,64

$ 366,5
$ 366,5$ 366,5

$ 263,62
$ 263,62$ 263,62

-0,00%

+0,79%

+1,66%

+1,66%

Історія ціни JPMorgan Chase xStock (JPMX) у USD

Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни JPMorgan Chase xStock до USD становила $ +2,82.
За останні 30 днів зміна ціни JPMorgan Chase xStock до USD становила $ +14,7390555690.
За останні 60 днів зміна ціни JPMorgan Chase xStock до USD становила $ +45,4957626510.
За останні 90 днів зміна ціни JPMorgan Chase xStock до USD становила $ -0,0015651068754.

ПеріодЗміна (USD)Зміна (%)
Сьогодні$ +2,82+0,79%
30 днів$ +14,7390555690+4,12%
60 днів$ +45,4957626510+12,70%
90 днів$ -0,0015651068754-0,00%

Прогноз ціни JPMorgan Chase xStock

Прогноз ціни JPMorgan Chase xStock (JPMX) на 2030 рік (через 4 років)
Відповідно до наведеного вище модуля прогнозування цін, цільова ціна JPMX у 2030 році становить $ --, а темп зростання складає 0,00%.
Прогноз ціни JPMorgan Chase xStock (JPMX) на 2040 рік (через 14 р.)

У 2040 році ціна JPMorgan Chase xStock потенційно може зрости на 0,00% і досягти торгової ціни у $ --.

MEXC Інструменти
Для прогнозування сценаріїв у режимі реального часу та більш персоналізованого аналізу користувачі можуть використовувати інструмент прогнозування цін від MEXC та аналітику ринку на основі штучного інтелекту.
Відмова від відповідальності: ці сценарії є ілюстративними та навчальними; криптовалюти є волатильними — здійсніть власне дослідження (DYOR), перш ніж приймати рішення.
Хочете знати, якої ціни досягне JPMorgan Chase xStock у 2026–2027 роках? Відвідайте нашу сторінку з прогнозами ціни JPMX на 2026–2027 роки, натиснувши на Прогноз ціни JPMorgan Chase xStock.

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Ресурс JPMorgan Chase xStock (JPMX)

Whitepaper
Офіційний вебсайт

Категорія :

BNB Chain EcosystemEthereum EcosystemMantle Ecosystem

Про JPMorgan Chase xStock

Яка зараз ринкова ціна JPMX?

Зараз його вартість становить ₴15784.0076627697600000, що відображає зміну ціни на 0.79% за останні 24 години. Оновлення цін відбивають актуальні агреговані дані ринку.

Яка ліквідність JPMorgan Chase xStock на біржах?

З оцінкою ліквідності --/100, JPMX демонструє стабільну ринкову глибину на торгових майданчиках з високим обсягом торгів.

Який добовий обсяг торгів для JPMX?

За останні 24 години трейдери обміняли ₴-- JPMX. Високий обсяг торгів сприяє зменшенню спредів та плавнішому проведенню операцій.

Який сьогодні діапазон цін для JPMorgan Chase xStock?

Він торгувався в діапазоні від ₴15657.5099330438400000 до ₴15807.3678706982400000, фіксуючи волатильність дня.

Що визначає доступність і популярність JPMX на світових ринках?

Фактори включають листинг на біржах, доступність торговельних пар, глибину ліквідності та те, наскільки добре JPMX інтегрований в екосистему --.

Люди також запитують: Інші запитання про JPMorgan Chase xStock

Останнє оновлення сторінки: 2026-08-11 22:43:21 (UTC+8)

Важливі галузеві оновлення для JPMorgan Chase xStock (JPMX)

Час (UTC+8)ТипІнформація
02-11 14:20:00Оновлення в галузі
За останні 24 години відтік CEX становив 59 400 ETH
02-10 18:39:21Ончейн дані
Вчора чистий вхідний переказ у біткоїн-спотовий ETF становив $144,9 мільйона, тоді як Ethereum ETF зафіксував чистий вхідний переказ у $57 мільйонів
02-04 11:04:00Оновлення в галузі
Індекс страху криптовалют знову впав до 14, ринок залишається в зоні "екстремального страху"
02-04 00:48:00Оновлення в галузі
За останні 24 години ліквідовано $285 мільйонів по всій мережі, знищені як лонги, так і шорти
02-01 01:12:00Оновлення в галузі
Bitcoin опускається нижче попереднього мінімуму $80,600, досягаючи нового мінімуму з 11 квітня 2025 року
01-28 07:44:00Оновлення в галузі
Індекс долара досяг найнижчого рівня з лютого 2022 року, криптовалютний ринок продовжує зростання

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$0,00697
$0,00697$0,00697

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Попередження про ризик

Ціни на криптовалюту піддаються високим ринковим ризикам і нестабільності цін. Ви повинні інвестувати в проєкти та продукти, з якими ви знайомі та де ви розумієте пов’язані з цим ризики. Вам слід уважно розглянути свій інвестиційний досвід, фінансову ситуацію, інвестиційні цілі та толерантність до ризику та проконсультуватися з незалежним фінансовим консультантом перед здійсненням будь-яких інвестицій. Цей матеріал не слід розглядати як фінансову пораду. Минулі результати не є надійним індикатором майбутніх результатів. Вартість ваших інвестицій може як зменшуватися, так і зростати, і ви можете не повернути суму, яку інвестували. Ви несете повну відповідальність за свої інвестиційні рішення. MEXC не несе відповідальності за будь-які збитки, які ви можете понести. Для отримання додаткової інформації зверніться до наших Умов використання та Попередження про ризики. Будь ласка, також зауважте, що представлені тут дані, які стосуються вищезгаданої криптовалюти (наприклад, її поточна ціна в реальному часі), базуються на сторонніх джерелах. Вони надаються вам на умовах «як є» та лише з інформаційною метою, без будь-яких заяв або гарантій. Посилання на сайти третіх осіб також не контролюються MEXC. MEXC не несе відповідальності за надійність і точність таких сторонніх сайтів та їх вмісту.

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