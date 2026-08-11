Сьогоднішня ціна JPMorgan Chase xStock

Поточна ціна JPMorgan Chase xStock (JPMX) сьогодні становить $ 358,11, зі зміною 0,79% за останні 24 години. Поточний курс конвертації JPMX до USD становить $ 358,11 за JPMX.

JPMorgan Chase xStock наразі посідає №- за ринковою капіталізацією на рівні $ 375 861, з циркуляційною пропозицією у 1,05K JPMX. Протягом останніх 24 годин JPMX торгувався між $ 355,24 (мінімум) та $ 358,64 (максимум), що відображає ринкову активність. Історичний максимум становить $ 366,5, тоді як історичний мінімум — $ 263,62.

У короткостроковій динаміці JPMX змінився на -0,00% за останню годину та на +1,66% за останні 7 днів. За минулу добу загальний обсяг торгівлі становив $ 300,09.

Ринкова інформація щодо JPMorgan Chase xStock (JPMX)

Ринкова капіталізація $ 375,86K$ 375,86K $ 375,86K Обсяг (за 24 год) $ 300,09$ 300,09 $ 300,09 Повністю розведена ринкова капіталізація $ 99,63M$ 99,63M $ 99,63M Циркуляційне постачання 1,05K 1,05K 1,05K Загальна пропозиція 278 196,2170272167 278 196,2170272167 278 196,2170272167

Поточна ринкова капіталізація JPMorgan Chase xStock — $ 375,86K, з обсягом торгівлі за 24 години у $ 300,09. Циркуляційна пропозиція JPMX — 1,05K, зі загальною пропозицією 278196.2170272167. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 99,63M.