Ціна JPG (JPG)
Поточна ціна JPG (JPG) сьогодні становить 0.01845014 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна JPG до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності JPG:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 7.92K USD
- зміна ціни JPG протягом дня — +8.50%
- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни JPG до USD становила $ +0.00144568.
За останні 30 днів зміна ціни JPG до USD становила $ -0.0029267401.
За останні 60 днів зміна ціни JPG до USD становила $ +0.0092575385.
За останні 90 днів зміна ціни JPG до USD становила $ +0.0125597373130433874.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ +0.00144568
|+8.50%
|30 днів
|$ -0.0029267401
|-15.86%
|60 днів
|$ +0.0092575385
|+50.18%
|90 днів
|$ +0.0125597373130433874
|+213.22%
Останній аналіз цін JPG: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
+6.01%
+8.50%
+4.30%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
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