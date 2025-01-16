Сьогоднішня ціна JPG (JPG)

Поточна ціна JPG (JPG) сьогодні становить 0.01845014 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна JPG до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності JPG:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 7.92K USD

- зміна ціни JPG протягом дня — +8.50%

- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD

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