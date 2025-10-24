Актуальна ціна Joyless Boy сьогодні становить 0,00000512 USD. Слідкуйте за оновленнями ціни JOBOY до USD у реальному часі, переглядайте онлайн-графіки, ринкову капіталізацію, обсяг за 24 години і багато іншого. Легко досліджуйте тенденцію ціни JOBOY на MEXC вже зараз.Актуальна ціна Joyless Boy сьогодні становить 0,00000512 USD. Слідкуйте за оновленнями ціни JOBOY до USD у реальному часі, переглядайте онлайн-графіки, ринкову капіталізацію, обсяг за 24 години і багато іншого. Легко досліджуйте тенденцію ціни JOBOY на MEXC вже зараз.

Докладніше про JOBOY

Інформація про ціну JOBOY

Офіційний вебсайт JOBOY

Токеноміка JOBOY

Прогноз ціни JOBOY

Логотип Joyless Boy

Ціна Joyless Boy (JOBOY)

Лістинг не пройдено

Актуальна ціна 1 JOBOY до USD:

--
----
-0,80%1D
mexc
Дані цього токену надходять від третіх осіб. MEXC діє виключно як інформаційний агрегатор. Досліджуйте інші токени, що пройшли лістинг на MEXC Спот!
USD
Графік ціни Joyless Boy (JOBOY) в реальному часі
Останнє оновлення сторінки: 2025-10-24 19:47:56 (UTC+8)

Інформація щодо ціни Joyless Boy (JOBOY) (USD)

Діапазон зміни цін за 24 години:
$ 0,00000512
$ 0,00000512$ 0,00000512
Мін. за 24 год
$ 0,0000052
$ 0,0000052$ 0,0000052
Макс. за 24 год

$ 0,00000512
$ 0,00000512$ 0,00000512

$ 0,0000052
$ 0,0000052$ 0,0000052

$ 0,00306979
$ 0,00306979$ 0,00306979

$ 0,00000468
$ 0,00000468$ 0,00000468

-0,05%

-0,86%

+1,66%

+1,66%

Актуальна ціна Joyless Boy (JOBOY) становить $0,00000512. За останні 24 години JOBOY торгувався між мінімумом у $ 0,00000512 і максимумом у $ 0,0000052, що демонструє активну волатильність ринку. Історичний максимум JOBOY становить $ 0,00306979, тоді як його історичний мінімум — $ 0,00000468.

Що стосується короткострокових результатів, то JOBOY змінився на -0,05% за останню годину, -0,86% за 24 години та на +1,66% за останні 7 днів. Це надає вам швидкий огляд останніх цінових тенденцій та динаміки ринку на MEXC.

Ринкова інформація щодо Joyless Boy (JOBOY)

$ 5,12K
$ 5,12K$ 5,12K

--
----

$ 5,12K
$ 5,12K$ 5,12K

999,07M
999,07M 999,07M

999 070 836,966327
999 070 836,966327 999 070 836,966327

Поточна ринкова капіталізація Joyless Boy — $ 5,12K, з обсягом торгівлі за 24 години у --. Циркуляційна пропозиція JOBOY — 999,07M, зі загальною пропозицією 999070836.966327. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 5,12K.

Історія ціни Joyless Boy (JOBOY) у USD

Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Joyless Boy до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни Joyless Boy до USD становила $ -0,0000004220.
За останні 60 днів зміна ціни Joyless Boy до USD становила $ -0,0000011631.
За останні 90 днів зміна ціни Joyless Boy до USD становила $ -0,0000013556807427662314.

ПеріодЗміна (USD)Зміна (%)
Сьогодні$ 0-0,86%
30 днів$ -0,0000004220-8,24%
60 днів$ -0,0000011631-22,71%
90 днів$ -0,0000013556807427662314-20,93%

Що таке Joyless Boy (JOBOY)

MEXC ─ це провідна криптовалютна біржа, якій довіряють понад 10 мільйонів користувачів по всьому світу. Біржа відома найбільшим вибором токенів, найшвидшим лістингом токенів і найнижчими комісіями за торгівлю на ринку. Приєднуйтесь до MEXC вже зараз, щоб відчути першокласну ліквідність та найконкурентніші комісії на ринку!

Ресурс Joyless Boy (JOBOY)

Офіційний вебсайт

Прогноз ціни Joyless Boy (USD)

Скільки коштуватиме Joyless Boy (JOBOY) у USD завтра, наступного тижня чи наступного місяця? Яка буде ціна ваших активів Joyless Boy (JOBOY) у 2025, 2026, 2027, 2028 роках — або навіть через 10 чи 20 років? Використовуйте наш інструмент прогнозування цін, щоб досліджувати як короткострокові, так і довгострокові прогнози щодо Joyless Boy.

Перегляньте прогноз ціни Joyless Boy вже зараз!

JOBOY до місцевих валют

Токеноміка Joyless Boy (JOBOY)

Розуміння токеноміки Joyless Boy (JOBOY) може надати більш глибоке розуміння його довгострокової цінності та потенціалу зростання. Від того, як розподіляються токени, до того, як управляється пропозиція, токеноміка розкриває основну структуру економіки проєкту. Дізнайтеся про розширену токеноміку токена JOBOY зараз!

Користувачі також запитують: інші запитання про Joyless Boy (JOBOY)

Скільки сьогодні коштує Joyless Boy (JOBOY)?
Актуальна ціна JOBOY у USD становить 0,00000512 USD та оновлюється в режимі реального часу з урахуванням останніх ринкових даних.
Яка поточна ціна JOBOY до USD?
Поточна ціна JOBOY до USD — $ 0,00000512. Перегляньте MEXC Конвертер для точної конвертації токенів.
Яка ринкова капіталізація Joyless Boy?
Ринкова капіталізація JOBOY — $ 5,12K USD. Ринкова капіталізація = поточна ціна × циркуляційна пропозиція. Вона вказує на загальну ринкову вартість токена та його рейтинг.
Яка циркуляційна пропозиція JOBOY?
Циркуляційна пропозиція JOBOY — 999,07M USD.
Якою була історична максимальна ціна (ATH) JOBOY?
JOBOY досяг історичної максимальної ціни у 0,00306979 USD.
Якою була історична мінімальна ціна (ATL) JOBOY?
Історична мінімальна ціна JOBOY становила 0,00000468 USD.
Який обсяг торгівлі JOBOY?
Актуальний обсяг торгівлі JOBOY за 24 години — -- USD.
Чи підніметься ціна JOBOY цього року?
JOBOY може зрости цього року залежно від ринкових умов та розвитку проєкту. Перегляньте прогноз ціни JOBOY для поглибленого аналізу.
Останнє оновлення сторінки: 2025-10-24 19:47:56 (UTC+8)

Важливі галузеві оновлення для Joyless Boy (JOBOY)

Час (UTC+8)ТипІнформація
10-23 22:32:48Оновлення в галузі
Індекс страху криптовалют зростає до 27, ринок переходить від "Екстремального страху" до "Страху"
10-23 15:34:02Оновлення в галузі
Поточні ставки комісії на основних криптовалютах CEX та DEX вказують на більш ведмежий ринок для альткоїнів, тоді як ставки Bitcoin повернулися до нейтрального рівня
10-23 01:13:05Оновлення в галузі
Індекс страху криптовалют падає, ринок знову входить у режим "Екстремального страху"
10-22 21:14:27Оновлення в галузі
Bitcoin впав на 5.12% у жовтні, потенційно відзначаючи третій спадаючий жовтень в історії
10-22 12:58:37Оновлення в галузі
Bitcoin падає нижче $109,000, Ethereum втрачає підтримку на рівні $3,900, загальна капіталізація криптовалютного ринку знижується до $3.751 трильйона
10-21 22:34:24Оновлення в галузі
Bitcoin відновлюється та пробиває позначку $108 000, зростаючи більш ніж на 1% за 20 хвилин

Попередження про ризик

Ціни на криптовалюту піддаються високим ринковим ризикам і нестабільності цін. Ви повинні інвестувати в проєкти та продукти, з якими ви знайомі та де ви розумієте пов’язані з цим ризики. Вам слід уважно розглянути свій інвестиційний досвід, фінансову ситуацію, інвестиційні цілі та толерантність до ризику та проконсультуватися з незалежним фінансовим консультантом перед здійсненням будь-яких інвестицій. Цей матеріал не слід розглядати як фінансову пораду. Минулі результати не є надійним індикатором майбутніх результатів. Вартість ваших інвестицій може як зменшуватися, так і зростати, і ви можете не повернути суму, яку інвестували. Ви несете повну відповідальність за свої інвестиційні рішення. MEXC не несе відповідальності за будь-які збитки, які ви можете понести. Для отримання додаткової інформації зверніться до наших Умов використання та Попередження про ризики. Будь ласка, також зауважте, що представлені тут дані, які стосуються вищезгаданої криптовалюти (наприклад, її поточна ціна в реальному часі), базуються на сторонніх джерелах. Вони надаються вам на умовах «як є» та лише з інформаційною метою, без будь-яких заяв або гарантій. Посилання на сайти третіх осіб також не контролюються MEXC. MEXC не несе відповідальності за надійність і точність таких сторонніх сайтів та їх вмісту.

