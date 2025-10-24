Інформація щодо ціни Joyless Boy (JOBOY) (USD)

Діапазон зміни цін за 24 години: $ 0,00000512 $ 0,00000512 $ 0,00000512 Мін. за 24 год $ 0,0000052 $ 0,0000052 $ 0,0000052 Макс. за 24 год Мін. за 24 год $ 0,00000512$ 0,00000512 $ 0,00000512 Макс. за 24 год $ 0,0000052$ 0,0000052 $ 0,0000052 Рекордний максимум $ 0,00306979$ 0,00306979 $ 0,00306979 Найнижча ціна $ 0,00000468$ 0,00000468 $ 0,00000468 Зміна ціни (за 1 год) -0,05% Зміна ціни (1 дн.) -0,86% Зміна ціни (за 7 дн.) +1,66% Зміна ціни (за 7 дн.) +1,66%

Актуальна ціна Joyless Boy (JOBOY) становить $0,00000512. За останні 24 години JOBOY торгувався між мінімумом у $ 0,00000512 і максимумом у $ 0,0000052, що демонструє активну волатильність ринку. Історичний максимум JOBOY становить $ 0,00306979, тоді як його історичний мінімум — $ 0,00000468.

Що стосується короткострокових результатів, то JOBOY змінився на -0,05% за останню годину, -0,86% за 24 години та на +1,66% за останні 7 днів. Це надає вам швидкий огляд останніх цінових тенденцій та динаміки ринку на MEXC.

Ринкова інформація щодо Joyless Boy (JOBOY)

Ринкова капіталізація $ 5,12K$ 5,12K $ 5,12K Обсяг (за 24 год) ---- -- Повністю розведена ринкова капіталізація $ 5,12K$ 5,12K $ 5,12K Циркуляційне постачання 999,07M 999,07M 999,07M Загальна пропозиція 999 070 836,966327 999 070 836,966327 999 070 836,966327

Поточна ринкова капіталізація Joyless Boy — $ 5,12K, з обсягом торгівлі за 24 години у --. Циркуляційна пропозиція JOBOY — 999,07M, зі загальною пропозицією 999070836.966327. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 5,12K.