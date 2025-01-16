Ціна JovJou (JOVJOU)
Поточна ціна JovJou (JOVJOU) сьогодні становить 0.00285562 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна JOVJOU до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності JovJou:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 6.77K USD
- зміна ціни JovJou протягом дня — --
- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни JovJou до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни JovJou до USD становила $ -0.0003196546.
За останні 60 днів зміна ціни JovJou до USD становила $ -0.0000948731.
За останні 90 днів зміна ціни JovJou до USD становила $ -0.000099204191340799.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|--
|30 днів
|$ -0.0003196546
|-11.19%
|60 днів
|$ -0.0000948731
|-3.32%
|90 днів
|$ -0.000099204191340799
|-3.35%
Останній аналіз цін JovJou: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
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0.00%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
JovJou is a revolutionary real estate investment platform leveraging blockchain technology to make property investment accessible to everyone. It simplifies property management, allowing users to start their investment journey from just one square meter. The project offers monthly rental income and provides flexibility for reinvestment or strategic planning. As part of the JovJou community, users gain access to exclusive, transparent investment opportunities and unique living benefits. This innovative approach aims to democratize access to real estate investment, bypassing traditional barriers. JovJou's use of blockchain eliminates the need for direct property management, streamlining operations. The platform also tokenizes real-world assets (RWAs), enabling efficient and transparent management on the blockchain. The total supply of JovJou tokens is 1 billion, with allocations for public sale, marketing, airdrops, and the team. Holders of JovJou NFTs enjoy benefits like monthly profits through staking, exclusive discounts on accommodation, and access to unique living arrangements.
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