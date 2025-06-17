Ціна Joule (JOULE)
Поточна ціна Joule (JOULE) сьогодні становить 0,00675314 USD з ринковою капіталізацією $ 4,23M USD. Ціна JOULE до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Joule:
- обсяг торгівлі за 24 год — -- USD
- зміна ціни Joule протягом дня — +7,22%
- циркуляційна пропозиція – 627,07M USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Joule до USD становила $ +0,00045467.
За останні 30 днів зміна ціни Joule до USD становила $ -0,0004990232.
За останні 60 днів зміна ціни Joule до USD становила $ -0,0017891735.
За останні 90 днів зміна ціни Joule до USD становила $ -0,003548882879028696.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ +0,00045467
|+7,22%
|30 днів
|$ -0,0004990232
|-7,38%
|60 днів
|$ -0,0017891735
|-26,49%
|90 днів
|$ -0,003548882879028696
|-34,44%
Останній аналіз цін Joule: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
+0,20%
+7,22%
+2,83%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
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