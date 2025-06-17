Сьогоднішня ціна Joule (JOULE)

Поточна ціна Joule (JOULE) сьогодні становить 0,00675314 USD з ринковою капіталізацією $ 4,23M USD. Ціна JOULE до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Joule:

- обсяг торгівлі за 24 год — -- USD

- зміна ціни Joule протягом дня — +7,22%

- циркуляційна пропозиція – 627,07M USD

Отримуйте оновлення цін JOULE до USD у реальному часі на MEXC. Будьте в курсі останніх даних і аналізу ринку, що необхідно для прийняття розумних торговельних рішень на швидкоплинному ринку криптовалют. MEXC — це ваша платформа для отримання точної інформації про ціни JOULE.