Токеноміка Joss Money (JMONEY) Дізнайтеся ключову інформацію про Joss Money (JMONEY), включаючи пропозицію токенів, модель розподілу та ринкові дані в режимі реального часу. Валюта USD

Інформація Joss Money (JMONEY) Joss Money, also known as ghost money or spirit money, is a traditional offering used in Chinese and other Chinese-influenced societies for ancestor and spirit worship. Typically burned during important festivals like Qingming Festival and the Ghost Festival, or during family worship rituals, it signifies respect and remembrance for ancestors. Burning joss paper is believed to transform the paper money or other forms of wealth into currency that spirits can use in the afterlife, thus ensuring the safety and prosperity of the living family members. Офіційний вебсайт: https://www.martplay.art/events/jmoney Whitepaper: https://usdjmoney.gitbook.io/jmoney-jin-zhi-bi-joss-money Купити JMONEY зараз!

Токеноміка та аналіз ціни Joss Money (JMONEY) Ознайомтеся з ключовими даними про токеноміку та ціну токена Joss Money (JMONEY), включаючи ринкову капіталізацію, деталі пропозиції, FDV та історію ціни. Отримайте уявлення про поточну вартість токена та його позицію на ринку одним поглядом. Ринкова капіталізація: $ 1,93M $ 1,93M $ 1,93M Загальна пропозиція: $ 998,60M $ 998,60M $ 998,60M Циркуляційна пропозиція: $ 998,60M $ 998,60M $ 998,60M FDV (повністю розведена вартість): $ 1,93M $ 1,93M $ 1,93M Історичний максимум: $ 0,00820821 $ 0,00820821 $ 0,00820821 Історичний мінімум: $ 0,00135707 $ 0,00135707 $ 0,00135707 Поточна ціна: $ 0,00192631 $ 0,00192631 $ 0,00192631 Дізнайтеся більше про ціну Joss Money (JMONEY)

Токеноміка Joss Money (JMONEY): пояснення ключових показників та варіанти використання Розуміння токеноміки Joss Money (JMONEY) є важливим для аналізу його довгострокової цінності, стійкості та потенціалу. Ключові показники та як вони розраховуються: Загальна пропозиція: Максимальна кількість токенів JMONEY, які були або будуть коли-небудь створені. Циркуляційна пропозиція: Кількість токенів, доступних на ринку та які перебувають у вільному обігу серед користувачів. Максимальна пропозиція: Максимальна жорстка межа загальної кількості токенів JMONEY, яка може існувати. FDV (повністю розведена вартість): Розраховується як поточна ціна × максимальна пропозиція, що дає прогноз загальної ринкової капіталізації, якщо всі токени знаходяться в обігу. Рівень інфляції: Показує, як швидко вводяться нові токени, що впливає на дефіцит і довгострокову динаміку цін. Чому ці показники важливі для трейдерів? Висока циркуляційна пропозиція = більша ліквідність. Обмежена максимальна пропозиція + низька інфляція = потенціал для довгострокового зростання цін. Прозорий розподіл токенів = краща довіра до проєкту та нижчий ризик централізованого контролю. Висока FDV з низькою поточною ринковою капіталізацією = можливі сигнали переоцінки. Тепер, коли ви розумієте токеноміку JMONEY, досліджуйте ціну токена JMONEY в реальному часі!

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