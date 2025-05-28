Ціна Joss Money (JMONEY)
Поточна ціна Joss Money (JMONEY) сьогодні становить 0,00463743 USD з ринковою капіталізацією $ 4,63M USD. Ціна JMONEY до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Joss Money:
- обсяг торгівлі за 24 год — -- USD
- зміна ціни Joss Money протягом дня — +0,64%
- циркуляційна пропозиція – 998,60M USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Joss Money до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни Joss Money до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни Joss Money до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни Joss Money до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|+0,64%
|30 днів
|$ 0
|--
|60 днів
|$ 0
|--
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін Joss Money: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
+0,11%
+0,64%
-9,96%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
Joss Money, also known as ghost money or spirit money, is a traditional offering used in Chinese and other Chinese-influenced societies for ancestor and spirit worship. Typically burned during important festivals like Qingming Festival and the Ghost Festival, or during family worship rituals, it signifies respect and remembrance for ancestors. Burning joss paper is believed to transform the paper money or other forms of wealth into currency that spirits can use in the afterlife, thus ensuring the safety and prosperity of the living family members.
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