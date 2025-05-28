Сьогоднішня ціна Joss Money (JMONEY)

Поточна ціна Joss Money (JMONEY) сьогодні становить 0,00463743 USD з ринковою капіталізацією $ 4,63M USD. Ціна JMONEY до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Joss Money:

- обсяг торгівлі за 24 год — -- USD

- зміна ціни Joss Money протягом дня — +0,64%

- циркуляційна пропозиція – 998,60M USD

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