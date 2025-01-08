Сьогоднішня ціна JOSH (JOSH)

Поточна ціна JOSH (JOSH) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 3.49K USD. Ціна JOSH до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності JOSH:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 14.08 USD

- зміна ціни JOSH протягом дня — -6.94%

- циркуляційна пропозиція – 938.85M USD

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