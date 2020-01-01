Токеноміка Jose (JOSE) Дізнайтеся ключову інформацію про Jose (JOSE), включаючи пропозицію токенів, модель розподілу та ринкові дані в режимі реального часу. Валюта USD

Інформація Jose (JOSE) Jose Coin stands out as a distinctive meme coin by eschewing the common, unsustainable model of multi-trillion and billion token supplies that many others adopt. Instead, it was carefully designed with the achievable ambition of reaching a value of $1 and potentially surpassing it. JOSE sets itself apart with a strictly limited total supply of only 21 million tokens. This deliberate limitation not only fosters scarcity but also significantly enhances the potential for value growth. This strategic approach aims to create a more sustainable and investor-friendly environment. Офіційний вебсайт: https://www.josecoin.fun Купити JOSE зараз!

Токеноміка та аналіз ціни Jose (JOSE) Ознайомтеся з ключовими даними про токеноміку та ціну токена Jose (JOSE), включаючи ринкову капіталізацію, деталі пропозиції, FDV та історію ціни. Отримайте уявлення про поточну вартість токена та його позицію на ринку одним поглядом. Ринкова капіталізація: $ 12,85K $ 12,85K $ 12,85K Загальна пропозиція: $ 10,40M $ 10,40M $ 10,40M Циркуляційна пропозиція: $ 9,90M $ 9,90M $ 9,90M FDV (повністю розведена вартість): $ 13,50K $ 13,50K $ 13,50K Історичний максимум: $ 0,066179 $ 0,066179 $ 0,066179 Історичний мінімум: $ 0,00111638 $ 0,00111638 $ 0,00111638 Поточна ціна: $ 0,00129813 $ 0,00129813 $ 0,00129813 Дізнайтеся більше про ціну Jose (JOSE)

Токеноміка Jose (JOSE): пояснення ключових показників та варіанти використання Розуміння токеноміки Jose (JOSE) є важливим для аналізу його довгострокової цінності, стійкості та потенціалу. Ключові показники та як вони розраховуються: Загальна пропозиція: Максимальна кількість токенів JOSE, які були або будуть коли-небудь створені. Циркуляційна пропозиція: Кількість токенів, доступних на ринку та які перебувають у вільному обігу серед користувачів. Максимальна пропозиція: Максимальна жорстка межа загальної кількості токенів JOSE, яка може існувати. FDV (повністю розведена вартість): Розраховується як поточна ціна × максимальна пропозиція, що дає прогноз загальної ринкової капіталізації, якщо всі токени знаходяться в обігу. Рівень інфляції: Показує, як швидко вводяться нові токени, що впливає на дефіцит і довгострокову динаміку цін. Чому ці показники важливі для трейдерів? Висока циркуляційна пропозиція = більша ліквідність. Обмежена максимальна пропозиція + низька інфляція = потенціал для довгострокового зростання цін. Прозорий розподіл токенів = краща довіра до проєкту та нижчий ризик централізованого контролю. Висока FDV з низькою поточною ринковою капіталізацією = можливі сигнали переоцінки. Тепер, коли ви розумієте токеноміку JOSE, досліджуйте ціну токена JOSE в реальному часі!

Прогноз ціни JOSE Хочете знати, куди рухається JOSE? Наша сторінка прогнозу ціни JOSE поєднує в собі ринкові настрої, історичні тенденції та технічні індикатори, щоб надати прогноз на майбутнє. Дивіться прогноз ціни токена JOSE зараз!

Чому варто обрати MEXC? MEXC — одна з найкращих у світі криптовалютних бірж, якій довіряють мільйони користувачів у всьому світі. Незалежно від того, новачок ви чи професіонал, MEXC — ваш найпростіший шлях до криптовалюти. Понад 4000 торгові пари на спотовому та ф'ючерсному ринках Найшвидший лістинг токенів серед CEX Ліквідність №1 у галузі Найнижчі комісії та цілодобова служба підтримки клієнтів 100%+ прозорість резервів токенів для коштів користувачів Наднизькі бар'єри входу: купуйте криптовалюту лише за 1 USDT

Купуйте криптовалюту всього за 1 USDT : ваш найпростіший шлях до криптовалюти! Купити!