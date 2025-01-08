Сьогоднішня ціна Jose (JOSE)

Поточна ціна Jose (JOSE) сьогодні становить 0.00592417 USD з ринковою капіталізацією $ 67.29K USD. Ціна JOSE до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Jose:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 20.73 USD

- зміна ціни Jose протягом дня — -7.40%

- циркуляційна пропозиція – 10.61M USD

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