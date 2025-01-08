Ціна Jose (JOSE)
Поточна ціна Jose (JOSE) сьогодні становить 0.00592417 USD з ринковою капіталізацією $ 67.29K USD. Ціна JOSE до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Jose:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 20.73 USD
- зміна ціни Jose протягом дня — -7.40%
- циркуляційна пропозиція – 10.61M USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Jose до USD становила $ -0.000473479697851659.
За останні 30 днів зміна ціни Jose до USD становила $ -0.0015555969.
За останні 60 днів зміна ціни Jose до USD становила $ -0.0037994919.
За останні 90 днів зміна ціни Jose до USD становила $ -0.012641392068345306.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ -0.000473479697851659
|-7.40%
|30 днів
|$ -0.0015555969
|-26.25%
|60 днів
|$ -0.0037994919
|-64.13%
|90 днів
|$ -0.012641392068345306
|-68.09%
Останній аналіз цін Jose: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
-0.01%
-7.40%
+4.62%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
Jose Coin stands out as a distinctive meme coin by eschewing the common, unsustainable model of multi-trillion and billion token supplies that many others adopt. Instead, it was carefully designed with the achievable ambition of reaching a value of $1 and potentially surpassing it. JOSE sets itself apart with a strictly limited total supply of only 21 million tokens. This deliberate limitation not only fosters scarcity but also significantly enhances the potential for value growth. This strategic approach aims to create a more sustainable and investor-friendly environment.
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