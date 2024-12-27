Сьогоднішня ціна Jorkin (JORKIN)

Поточна ціна Jorkin (JORKIN) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 235.20K USD. Ціна JORKIN до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Jorkin:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 17.11K USD

- зміна ціни Jorkin протягом дня — -2.50%

- циркуляційна пропозиція – 999.98M USD

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