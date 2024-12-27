Ціна Jorkin (JORKIN)
Поточна ціна Jorkin (JORKIN) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 235.20K USD. Ціна JORKIN до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Jorkin:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 17.11K USD
- зміна ціни Jorkin протягом дня — -2.50%
- циркуляційна пропозиція – 999.98M USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Jorkin до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни Jorkin до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни Jorkin до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни Jorkin до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|-2.50%
|30 днів
|$ 0
|-90.34%
|60 днів
|$ 0
|--
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін Jorkin: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
+0.31%
-2.50%
-7.53%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
Jorkin is a meme coin built on the Solana blockchain, inspired by a popular internet meme featuring an animated monkey. The meme, features a simple, looping GIF of a cartoon monkey moving its arm, capturing attention with its humorous and iconic simplicity. Jorkin aims to bring the fun and lighthearted nature of internet culture to the crypto world, fostering a community of meme enthusiasts and crypto holders who appreciate the quirky appeal of this character.
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