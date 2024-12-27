Сьогоднішня ціна JORAM POOWEL (POOWEL)

Поточна ціна JORAM POOWEL (POOWEL) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 36.99K USD. Ціна POOWEL до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності JORAM POOWEL:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 280.80 USD

- зміна ціни JORAM POOWEL протягом дня — +2.62%

- циркуляційна пропозиція – 999.68M USD

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