Ціна JORAM POOWEL (POOWEL)
Поточна ціна JORAM POOWEL (POOWEL) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 36.99K USD. Ціна POOWEL до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності JORAM POOWEL:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 280.80 USD
- зміна ціни JORAM POOWEL протягом дня — +2.62%
- циркуляційна пропозиція – 999.68M USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни JORAM POOWEL до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни JORAM POOWEL до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни JORAM POOWEL до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни JORAM POOWEL до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|+2.62%
|30 днів
|$ 0
|-88.15%
|60 днів
|$ 0
|-97.02%
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін JORAM POOWEL: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
+0.10%
+2.62%
+5.99%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
joram poowel mek econumi gret agen. poowel kel stonks nd mek crepto pemp pemp pemp. mi prent mur moni nd wi go moon tegethe. u es cuming wif us toe da moon?
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