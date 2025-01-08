Сьогоднішня ціна JOOPS (JOOPS)

Поточна ціна JOOPS (JOOPS) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 14.09K USD. Ціна JOOPS до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності JOOPS:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 23.51K USD

- зміна ціни JOOPS протягом дня — -13.54%

- циркуляційна пропозиція – 7.98B USD

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