Токеноміка JOOCE Memecoin Index (JMX) Дізнайтеся ключову інформацію про JOOCE Memecoin Index (JMX), включаючи пропозицію токенів, модель розподілу та ринкові дані в режимі реального часу. Валюта USD

Інформація JOOCE Memecoin Index (JMX) The JOOCE platform provides access to the JOOCE Memecoin Index ($JMX) that offers multi-chain exposure to the top memecoins in crypto through a single token. The composition of the JOOCE Memecoin Index is managed by the $JOOCE token holders. $JOOCE holders can lock their tokens to acquire voting power (VP) and then use that VP to vote for their favorite memecoins. The more votes a memecoin gets the greater its weight will be in the next rebalancing. Офіційний вебсайт: https://jooce.xyz Купити JMX зараз!

Токеноміка та аналіз ціни JOOCE Memecoin Index (JMX) Ознайомтеся з ключовими даними про токеноміку та ціну токена JOOCE Memecoin Index (JMX), включаючи ринкову капіталізацію, деталі пропозиції, FDV та історію ціни. Отримайте уявлення про поточну вартість токена та його позицію на ринку одним поглядом. Ринкова капіталізація: $ 713,74K $ 713,74K $ 713,74K Загальна пропозиція: $ 1,40M $ 1,40M $ 1,40M Циркуляційна пропозиція: $ 1,40M $ 1,40M $ 1,40M FDV (повністю розведена вартість): $ 713,74K $ 713,74K $ 713,74K Історичний максимум: $ 0,713447 $ 0,713447 $ 0,713447 Історичний мінімум: $ 0,417021 $ 0,417021 $ 0,417021 Поточна ціна: $ 0,508861 $ 0,508861 $ 0,508861 Дізнайтеся більше про ціну JOOCE Memecoin Index (JMX)

Токеноміка JOOCE Memecoin Index (JMX): пояснення ключових показників та варіанти використання Розуміння токеноміки JOOCE Memecoin Index (JMX) є важливим для аналізу його довгострокової цінності, стійкості та потенціалу. Ключові показники та як вони розраховуються: Загальна пропозиція: Максимальна кількість токенів JMX, які були або будуть коли-небудь створені. Циркуляційна пропозиція: Кількість токенів, доступних на ринку та які перебувають у вільному обігу серед користувачів. Максимальна пропозиція: Максимальна жорстка межа загальної кількості токенів JMX, яка може існувати. FDV (повністю розведена вартість): Розраховується як поточна ціна × максимальна пропозиція, що дає прогноз загальної ринкової капіталізації, якщо всі токени знаходяться в обігу. Рівень інфляції: Показує, як швидко вводяться нові токени, що впливає на дефіцит і довгострокову динаміку цін. Чому ці показники важливі для трейдерів? Висока циркуляційна пропозиція = більша ліквідність. Обмежена максимальна пропозиція + низька інфляція = потенціал для довгострокового зростання цін. Прозорий розподіл токенів = краща довіра до проєкту та нижчий ризик централізованого контролю. Висока FDV з низькою поточною ринковою капіталізацією = можливі сигнали переоцінки. Тепер, коли ви розумієте токеноміку JMX, досліджуйте ціну токена JMX в реальному часі!

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