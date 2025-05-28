Ціна JOOCE Memecoin Index (JMX)
Поточна ціна JOOCE Memecoin Index (JMX) сьогодні становить 0,643783 USD з ринковою капіталізацією $ 880,70K USD. Ціна JMX до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності JOOCE Memecoin Index:
- обсяг торгівлі за 24 год — -- USD
- зміна ціни JOOCE Memecoin Index протягом дня — +3,06%
- циркуляційна пропозиція – 1,37M USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни JOOCE Memecoin Index до USD становила $ +0,01910146.
За останні 30 днів зміна ціни JOOCE Memecoin Index до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни JOOCE Memecoin Index до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни JOOCE Memecoin Index до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ +0,01910146
|+3,06%
|30 днів
|$ 0
|--
|60 днів
|$ 0
|--
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін JOOCE Memecoin Index: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
-0,24%
+3,06%
+7,22%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
The JOOCE platform provides access to the JOOCE Memecoin Index ($JMX) that offers multi-chain exposure to the top memecoins in crypto through a single token. The composition of the JOOCE Memecoin Index is managed by the $JOOCE token holders. $JOOCE holders can lock their tokens to acquire voting power (VP) and then use that VP to vote for their favorite memecoins. The more votes a memecoin gets the greater its weight will be in the next rebalancing.
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