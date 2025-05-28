Сьогоднішня ціна JOOCE Memecoin Index (JMX)

Поточна ціна JOOCE Memecoin Index (JMX) сьогодні становить 0,643783 USD з ринковою капіталізацією $ 880,70K USD. Ціна JMX до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності JOOCE Memecoin Index:

- обсяг торгівлі за 24 год — -- USD

- зміна ціни JOOCE Memecoin Index протягом дня — +3,06%

- циркуляційна пропозиція – 1,37M USD

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