Сьогоднішня ціна JOOBI

Поточна ціна JOOBI (JOOBI) сьогодні становить $ 0, зі зміною 10,37% за останні 24 години. Поточний курс конвертації JOOBI до USD становить $ 0 за JOOBI.

JOOBI наразі посідає №- за ринковою капіталізацією на рівні $ 10 658,01, з циркуляційною пропозицією у 100,00M JOOBI. Протягом останніх 24 годин JOOBI торгувався між $ 0 (мінімум) та $ 0 (максимум), що відображає ринкову активність. Історичний максимум становить $ 0,00450539, тоді як історичний мінімум — $ 0.

У короткостроковій динаміці JOOBI змінився на -0,66% за останню годину та на -24,57% за останні 7 днів. За минулу добу загальний обсяг торгівлі становив $ 214,12.

Ринкова інформація щодо JOOBI (JOOBI)

Ринкова капіталізація $ 10,66K$ 10,66K $ 10,66K Обсяг (за 24 год) $ 214,12$ 214,12 $ 214,12 Повністю розведена ринкова капіталізація $ 10,66K$ 10,66K $ 10,66K Циркуляційне постачання 100,00M 100,00M 100,00M Загальна пропозиція 100 000 000,0 100 000 000,0 100 000 000,0

Поточна ринкова капіталізація JOOBI — $ 10,66K, з обсягом торгівлі за 24 години у $ 214,12. Циркуляційна пропозиція JOOBI — 100,00M, зі загальною пропозицією 100000000.0. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 10,66K.