Ціна Jonny Five (JFIVE)
Поточна ціна Jonny Five (JFIVE) сьогодні становить 0.00156943 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна JFIVE до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Jonny Five:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 767.80 USD
- зміна ціни Jonny Five протягом дня — +4.69%
- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Jonny Five до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни Jonny Five до USD становила $ +0.0002225947.
За останні 60 днів зміна ціни Jonny Five до USD становила $ +0.0005064629.
За останні 90 днів зміна ціни Jonny Five до USD становила $ +0.0004287012620574065.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|+4.69%
|30 днів
|$ +0.0002225947
|+14.18%
|60 днів
|$ +0.0005064629
|+32.27%
|90 днів
|$ +0.0004287012620574065
|+37.58%
Останній аналіз цін Jonny Five: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
--
+4.69%
+7.60%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
A community token and meme coin built around the "jonny five" robot from the 80's hit movie "short circuit.
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